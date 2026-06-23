Bàscara
Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
L’Ajuntament presentarà recurs perquè assegura que no pot assumir ara el pagament que se suma als 1,8 milions pendents
Carme Vilà
Una sentència obliga l’Ajuntament de Bàscara a pagar 185.167,80 euros, més els interessos de tres anys, per unes minutes d’advocat del 2013 vinculades al cas del polígon d’Orriols. Segons ha informat l’equip de govern municipal, la resolució estima parcialment la demanda presentada contra el consistori i redueix només el període d’interessos que es reclamava inicialment.
El cas es remunta al 30 de juny del 2022, quan l’Ajuntament va rebre, per part d’un advocat, una demanda de pagament de minutes per uns treballs encarregats en relació amb el polígon d’Orriols. Aquests treballs, segons el govern municipal, s’havien adjudicat a través de tres decrets d’alcaldia signats el 12 de gener del 2013.
La reclamació econòmica era de 185.167,80 euros, més interessos. L’Ajuntament va considerar aleshores que els contractes s’havien adjudicat de manera irregular i que les minutes reclamades eren "desorbitades", motiu pel qual va iniciar un procés judicial per intentar que l’import s’ajustés als preus de mercat.
Segons ha explicat l’equip de govern, el tribunal va comunicar el 19 de juny del 2026 la sentència, que manté l’obligació de pagar els 185.167,80 euros però redueix els interessos. En comptes dels 14 anys que es reclamaven inicialment, el consistori haurà d’abonar els corresponents a tres anys.
El govern municipal assegura que la situació econòmica actual de l’Ajuntament no permet fer front a aquest pagament. Per aquest motiu, presentarà recurs per intentar revertir la sentència, tot i admetre que la via judicial pot tenir "poc recorregut".
1,8 milions de deute
La resolució arriba en un moment especialment delicat per a les finances municipals. L’Ajuntament de Bàscara ha engegat el procés per embargar els terrenys del polígon d’Orriols pel deute d’1,8 milions d’euros que acumulen. És conseqüència del conveni signat l’any 2008 entre el promotor i l’aleshores alcalde, Lluís Lloret, que establia un seguit de compensacions per al desenvolupament del polígon. Es tracta dels moviments i convenis signats durant l’època en què es volia impulsar la creació de la ciutat del cavall.
Segons va explicar Saurina el mes de maig, quedava un milió d’euros pendent de pagament, però els interessos de demora han elevat la xifra fins als 1,8 milions. El consistori espera que, un cop els terrenys surtin a subhasta i es venguin, es pugui eixugar el deute que arrossega l’Ajuntament, que actualment suma 1,4 milions d’euros i manté el municipi sotmès a un pla d’ajust fins al 2043.
El polígon d’Orriols ha estat objecte d’un llarg litigi judicial. Inicialment, l’Audiència de Girona va condemnar Lluís Lloret a tres anys i nou mesos de presó per estafa, una multa de 2.484 euros i una indemnització de més de 6,2 milions d’euros a l’empresari. La sentència establia, a més, que si Lloret no podia pagar, l’Ajuntament de Bàscara n’era responsable civil subsidiari. Posteriorment, però, el Tribunal Suprem va anul·lar aquella resolució.
Després de l’anul·lació, l’Ajuntament va reprendre les negociacions amb la propietat per intentar desenvolupar el polígon i poder cobrar el deute pendent. La mort del propietari i el pas dels terrenys als hereus va portar el consistori a activar ara l’execució judicial i el procés d’embargament, sense descartar encara un acord si la propietat paga o troba un comprador.
La càrrega financera limita greument la capacitat d’actuació municipal. L’alcalde recorda que l’any passat l’Ajuntament va pagar 180.000 euros de deute, l’any anterior 130.000 i que el proper exercici la xifra se situarà entre els 80.000 i els 85.000 euros. El municipi té un pressupost d’1,4 milions.
El municipi, el 2016, es va arribar a plantejar vendre’s l’edifici de l’Ajuntament davant el deute municipal, que s’enfilava als 3.092.695 euros i que ja representava un 325%. La situació financera els ha obligat a actuar sempre amb contenció.
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