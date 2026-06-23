Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Renovables

El Ministeri desencalla la plataforma d'assaig eòlica al golf de Roses

L'administració central ha efectuat una declaració d'impacte favorable al Plemcat, que era el pas previ per tirar-lo endavant

El Plemcat se situarà a la badia de Roses.

El Plemcat se situarà a la badia de Roses. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Roses

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha desencallat la plataforma d'assaig eòlica marina Plemcat que promou la Generalitat al golf de Roses. Segons informa La Vanguardia, l'administració central ha efectuat una declaració d'impacte ambiental favorable al projecte aquest dilluns.

L'aprovació arriba amb un cert retard sobre el calendari inicialment previst. L'emplaçament triat per a la construcció del Plemcat és una àrea de 7,8 km² situada a uns 26 km de la costa enfront del golf de Roses. La plataforma consta de tres molins de vent flotants de tipologies diferents que han de servir de punta de llança de la tecnologia eòlica flotant.

El Ministeri per a la Transició Ecològica va treure a informació pública el projecte fa dos anys i la declaració d'impacte ambiental era el pas previ perquè pogués tirar endavant. El Plemcat es concep com un espai de proves i l’avantsala per instal·lar parcs eòlics marins comercials a la Leba 1, l'única zona de Catalunya prevista als Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) on podran fer-se aquestes infraestructures.

A causa de la polèmica que va aixecar la possible instal·lació de grans parcs eòlics, la Generalitat va anunciar el 2023 una plataforma d'assaig, promoguda a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb l'objectiu de provar la tecnologia. Sota el nom de Plemcat, el projecte compta amb una inversió de 80 milions d'euros, 30 milions provinents de l'Estat i els 50 restants per part de la Generalitat.

Notícies relacionades i més

Mentrestant, els detractors han alertat dels perills d'un projecte d'aquesta embergadura i han avisat que si rebia llum verda ho portarien als jutjats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents