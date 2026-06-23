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Les millors notes de les PAU a l'Alt Empordà són a Llançà i Figueres
Les notes més altres són un 9,6 de l’institut Olivar Gran i un 9,1 de l’institut Llançà
La banyolina Laura Tallada ha tret la millor nota de Catalunya
Meritxell Comas
Segons la informació facilitada pel Departament de Recerca i Universitats, a les comarques gironines hi ha 36 estudiants amb notes superiors al 9 a la fase general de les PAU d’enguany. El Pla de l’Estany és la comarca amb més registres en aquesta franja, amb vuit alumnes, cinc dels quals de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Laura Tallada, del centre Pere Alsius ha obtingut la millor nota de les PAU de Catalunya un 9,9, el mateix centre també suma un 9,7, un 9,5, un 9,2 i un 9,1.
A l’Alt Empordà, les millors notes comunicades són un 9,6 de l’institut Olivar Gran i un 9,1 de l’institut Llançà. Al Baix Empordà, hi ha vuit alumnes amb un 9 o més: un 9,6 i un 9,4 de l’institut Puig Cargol, un 9,3 i un 9,0 de l’institut La Bisbal, un 9,2 i un 9,0 de l’institut Frederic Martí i Carreras, un 9,0 de l’institut Ridaura i un altre registre de 9,0.
Al Gironès, el Departament recull set notes iguals o superiors al 9: un 9,5 de l’institut La Miquela, un 9,3 de Les Alzines, tres 9,1 de l’institut Jaume Vicens Vives, l’institut Cassà de la Selva i l’institut Santiago Sobrequés Vidal, i dos 9,0 més dels instituts de Cassà de la Selva i Santiago Sobrequés Vidal.
La Garrotxa suma dos 9,0, de l’institut La Garrotxa i de l’institut Castell d’Estela, mentre que a la Cerdanya consta un 9,1 de l’institut Pere Borrell. Al Ripollès, l’institut Abat Oliba registra un 9,2 i un 9,0. A la Selva, hi ha set notes iguals o superiors al 9, amb un 9,7 de La Salle Girona, dos 9,3 de l’institut Santa Coloma de Farners i de l’institut Serrallarga, dos 9,2 de la Immaculada Concepció de Lloret i de l’institut Santa Coloma de Farners, i dos 9,0 més de la Immaculada Concepció de Lloret i de l’Institut S’Agulla.
El cas del Pla de l’Estany sobresurt especialment en el conjunt gironí, amb tres centres públics entre els registres de més de 9 i amb el Pere Alsius i Torrent al capdavant de Catalunya. Des de l’institut banyolí, la tutora de Laura Tallada posa en valor que els tres centres de la comarca "són públics" i que "tots tres fem una feina excel·lent".
La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU
Laura Tallada, estudiant de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de les PAU a Catalunya amb un 9,9 a la fase general. La jove, una de les dues alumnes del centre que havien escollit l’itinerari d’humanitats, es va graduar de batxillerat amb matrícula d’honor i una mitjana de 9,91.
La notícia la va rebre ahir a la tarda a Menorca, on ha fet la tradicional escapada amb les amigues per desconnectar després dels exàmens. "Vaig rebre una trucada de la consellera i em va sorprendre molt, no em creia que fos ella", recorda Tallada, que confessa que "em vaig quedar sense paraules". La consellera de Recerca i Universitats la va trucar personalment per comunicar-li que havia obtingut la millor nota de Catalunya, tot i que encara no li va concretar el resultat exacte, que l'ha conegut aquest matí.
"Vaig sortir dels exàmens amb una sensació positiva, però la millor nota no me l’esperava", admet. Tallada explica que, després de les proves, havia consultat algunes de les respostes publicades i havia detectat "algun possible error". Tot i això, assegura que "pensava que trauria bona nota, però la millor de Catalunya no m’ho esperava".
La sorpresa, tot i ser "absolutament positiva", li ha capgirat unes vacances que havien de servir per desconnectar "de tot". "Fa il·lusió, però el cert és que és un moment estrany; vens a Menorca a desconnectar i, de cop, tots els focus estan posats en tu". Amb tot, assegura que "estic en xoc perquè sempre ho sents de lluny, que algú ha tret la millor nota de Catalunya i no t'imagines que puguis ser tu, però no m'agrada ser el centre d'atenció".
Tallada assegura que sempre li han agradat els idiomes, la lectura i tot allò relacionat amb les lletres. De petita ja tenia interès per aquest àmbit i, tot i que a quart d’ESO va escollir optatives científiques i tecnològiques, al batxillerat va acabar triant l’itinerari humanístic. Ara vol estudiar el doble grau en Interpretació i Llengües Aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
La millor nota de les PAU arriba, a més, amb una reivindicació de les humanitats. "Sembla que les humanitats no hagin de servir de res, que no tindràs feina després o que les esculls perquè no ets bona en ciències; tenen mala reputació, però no les podem oblidar", defensa.
"És l'alumna perfecta"
A l'institut, la notícia s’ha viscut amb orgull i sorpresa. La directora de l’institut Pere Alsius i Torrent, Isabel Feliu, destaca que Tallada és "una alumna molt modesta, molt humil, que sempre intentarà ajudar els altres". "És l’alumna perfecta", resumeix. Feliu explica que ja pensaven que tindria una bona nota perquè és "brillant" i perquè "sempre busca la perfecció", però admet que el resultat ha superat qualsevol expectativa.
La seva tutora, Rosa Milla, la defineix com una alumna "brillant, discreta i molt treballadora" i assegura que "l'’èxit és una combinació del seu talent, però també del seu esforç". "Aquests dos anys ha treballat moltíssim i n'estem molt orgullosos", assenyala.
Milla reconeix que al centre sabien que Tallada obtindria una qualificació molt alta, però no s’imaginaven que seria la millor de Catalunya. "Pensàvem que potser seria la millor de Girona, però que sigui la millor nota de Catalunya és un honor", diu.
La família i les amigues de Tallada també han rebut la notícia amb emoció. La seva mare ho va saber abans que ella perquè també va rebre una trucada de la consellera, però no va tenir temps d’explicar-l’hi perquè "tot va passar molt seguit". A Menorca, les seves amigues van reaccionar amb sorpresa i alegria. "Estan encara més emocionades que jo", assegura.
Les millors notes de les PAU
Per darrere de Laura Tallada, quatre estudiants de la demarcació de Barcelona han obtingut un 9,8: Martina Gutiérrez, de l’institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso, de l’institut Torre del Palau de Terrassa, i Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. A Tarragona, la millor puntuació ha estat un 9,7, de Miquel Edo, de l’institut Baix Camp de Reus, i a Lleida, un 9,6, de Lucia Garcia, de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre.
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