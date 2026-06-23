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Crema un cotxe a l’AP-7 a Capmany

Els Bombers hi han desplaçat sis dotacions, entre les quals un helicòpter bombarder, per evitar que el foc s’estengués a la vegetació

Helicòpter bombarder dels Bombers a l'heliport de Castell d'Aro, en una foto d'arxiu.

Helicòpter bombarder dels Bombers a l'heliport de Castell d'Aro, en una foto d'arxiu. / Eva Batlle

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Eva Batlle

Capmany

Un cotxe ha cremat aquest dimarts al migdia al voral de l’AP-7, a l’altura de Capmany. L’incendi ha obligat a mobilitzar sis dotacions dels Bombers, entre les quals un helicòpter bombarder.

L’avís s’ha rebut cap a la una del migdia i, quan faltaven uns deu minuts per a les dues, el foc ja estava extingit. La ràpida actuació dels efectius ha permès evitar que les flames s’estenguessin per la vegetació del voral i de l’entorn de l’autopista.

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L’helicòpter bombarder ha arribat a fer descàrregues per reforçar les tasques d’extinció i contenir el foc. Segons els cos d'emergències, l’incident s’ha saldat sense ferits.

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