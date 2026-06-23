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El circuit de pump track d’Empuriabrava agafa forma al Trabuc per al lleure i les competicions
L’Ajuntament de Castelló impulsa la instal·lació amb dos circuits per a bicis, patinets, skates i patins, sorgida dels Pressupostos Participatius del 2022 i amb un llarg procés administratiu
El projecte per construir un pump track a Empuriabrava ja ha entrat en fase decisiva després d’un llarg recorregut administratiu i tècnic que arrenca d’una proposta ciutadana. La instal·lació, promoguda per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’està desenvolupant al parc del Trabuc, un emplaçament municipal connectat amb la via verda de la Muga i plantejat com un nou espai esportiu i de lleure per a bicicletes BMX i MTB, skates, patinets i patins. El projecte executiu defineix una actuació de 2.025 metres quadrats amb dos traçats diferenciats: un circuit principal de 147 metres per a adults i usuaris avançats, i un circuit infantil de 49 metres per a iniciació.
La idea va sorgir de la ciutadania en el marc del Pressupost Participatiu 2022. La proposta "Instal·lació d’un Pump Track al municipi" va ser la més votada en el procés participatiu resolt el novembre del 2021, amb 332 vots, i va quedar vinculada a una partida municipal de 200.000 euros. En aquella edició hi van participar 894 veïns i veïnes, que van emetre 2.210 vots entre les 18 propostes finalistes.
Abans de fixar-ne la ubicació definitiva, l’Ajuntament va estudiar diversos emplaçaments per al pump track, entre els quals també s’havia valorat la zona esportiva de l’aeròdrom. El procés va incloure reunions amb el grup ciutadà impulsor de la proposta i una visita tècnica i política, l’octubre del 2022, a un pump track de referència a Salt. Finalment, els serveis tècnics municipals van prioritzar el parc del Trabuc perquè permetia integrar la instal·lació en un espai verd existent i connectar-la amb la via verda de la Muga.
El parc del Trabuc és l’espai verd lliure més gran de la Marina Residencial d’Empuriabrava, amb més de 100.000 metres quadrats, zones de pícnic, parcs infantils, parc de salut i altres àrees recreatives. La parcel·la escollida és de titularitat municipal, té una topografia pràcticament plana i es troba envoltada de vegetació, fet que facilita la integració paisatgística de la nova instal·lació.
El projecte ha tingut una tramitació més llarga del previst. El 2023 es va fer una primera licitació del projecte, però va quedar deserta. Posteriorment, l’Ajuntament va redefinir la proposta i la va tornar a portar a contractació pública. El procés de contractació registrat al CIDO feia referència a la redacció del projecte i l’execució de les obres, amb un pressupost de 200.000,02 euros amb IVA inclòs.
La Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte d’obres de dos circuits de pump track al parc del Trabuc d’Empuriabrava el 19 de gener del 2026. L’edicte publicat al DOGC concreta que el projecte va ser presentat per l’empresa d’enginyeria Roig i Fills Associat SL, redactat per l’arquitecte Jose Valverde Campos, i fixa un pressupost total de les obres de 188.457,50 euros.
El projecte executiu, que ja està en procés de construcció des de fa setmanes, preveu un circuit tancat amb corbes peraltades, rollers, dubbies, altiplans, salts i zones de transició. El ferm s’acabarà amb mescla bituminosa en calent i, abans de l’asfaltat definitiu, es preveuen proves amb ciclistes experimentats per validar la seguretat i la fluïdesa del recorregut. També s’hi incorporarà drenatge d’aigües pluvials, estabilització de talussos i sembra amb vegetació autòctona per reforçar la integració paisatgística.
Espai d’ús lliure i polivalent
La nova instal·lació s’ha concebut com un equipament esportiu d’accés lliure i d’ús polivalent. L’objectiu municipal és "fomentar l’esport sobre rodes, reforçar la cohesió social i afegir un nou atractiu de lleure al parc del Trabuc". El disseny també s’ha plantejat perquè el circuit principal pugui ser apte per a competicions, d’acord amb la normativa de pump track de la Federació Catalana de Ciclisme i els estàndards de la UCI i la RFEC recollits en el projecte.
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