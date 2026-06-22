Pere Gotanegra, candidat a l'alcaldia per Lliures: "“Roses té un potencial extraordinari i no es pot conformar amb gestionar el dia a dia"
Lliures Roses-Ara Pacte Local inicia el camí cap a les municipals amb un projecte centrat en la gestió, la seguretat, l’habitatge i l’activitat econòmica
Pere Gotanegra serà el candidat de Lliures Roses-Ara Pacte Local a l’alcaldia de Roses a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La formació ha anunciat oficialment la candidatura de l’actual portaveu del grup municipal i assegura que encara aquesta nova etapa amb la voluntat de construir una alternativa “sòlida i preparada” per governar el municipi.
Gotanegra defensa un model de poble basat en la proximitat, la gestió municipal i la planificació a llarg termini. “Roses necessita recuperar l’orgull de ser referent, tornar a pensar en gran i impulsar projectes que transformin el municipi i generin oportunitats per a tothom”, ha afirmat el candidat.
La formació preveu presentar durant els propers mesos un conjunt de propostes estratègiques per definir el Roses de les properes dècades. Segons Lliures Roses-Ara Pacte Local, el programa abordarà àmbits com la mobilitat, la seguretat, l’espai públic, l’habitatge, l’activitat econòmica, el front marítim i la projecció exterior del municipi.
La candidatura s’emmarca en el projecte municipalista d’Ara Pacte Local, que la formació considera que es continua consolidant arreu del país. En aquest sentit, Lliures Roses ha valorat positivament l’anunci de la candidatura de Lliures Figueres-Ara Pacte Local per a les properes municipals, que interpreta com una mostra del creixement d’aquest espai polític.
Lliures Roses-Ara Pacte Local es reivindica com un projecte catalanista, municipalista i arrelat al territori, allunyat, segons la formació, de les dinàmiques partidistes d’altres administracions. Entre els eixos que situa com a prioritaris hi ha la millora de la seguretat, la neteja i el civisme, l’impuls d’infraestructures estratègiques, l’accés a l’habitatge, la promoció de l’activitat econòmica i el reforç dels serveis públics.
“Roses té un potencial extraordinari i no es pot conformar amb gestionar el dia a dia" diu el regidor que afegeix que "és el moment de recuperar la confiança en nosaltres mateixos, de deixar enrere la resignació i de tornar a il·lusionar la gent amb un projecte de poble ambiciós, seriós i possible”, ha remarcat Gotanegra.
La candidatura iniciarà en les properes setmanes una ronda de trobades amb entitats, sectors econòmics i veïns per compartir idees, recollir propostes i anar perfilant el programa electoral, que la formació presentarà progressivament fins als comicis municipals del maig de 2027.
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