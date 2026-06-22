Medi ambient
Impulsen un projecte pioner per catalogar les coves submergides del litoral de l'Empordà
L’estudi, que l’ha engegat el Parc Natural del Montgrí i compta amb la col·laboració dels Mossos i d’un centre de busseig, classificarà les cavitats des de l'Escala fins a les Illes Medes
Carme Vilà
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha posat en marxa un projecte pioner per catalogar totes les coves submergides i semisubmergides del seu litoral, des de l'Escala fins a les illes Medes. Actualment hi ha catalogades 34 cavitats, però es creu que n'hi ha almenys 37 d'addicionals que encara no figuren en cap inventari oficial i que, en la majoria de casos, ni disposen de documentació tècnica.
El projecte compta amb una inversió total de 18.021,74 euros i representa un pas important en la millora del coneixement i la protecció d’un dels ecosistemes més desconeguts del litoral català.
L’estudi, iniciat aquesta primavera, permetrà crear una base de dades georeferenciada amb informació detallada sobre aquestes cavitats, un dels hàbitats marins d’interès comunitari amb més manca de coneixement a la Mediterrània catalana.
El projecte, segons ha informat el Parc Natural, preveu l’elaboració d’una fitxa completa per a cada cavitat, que inclourà dades com les coordenades GPS de les entrades, la profunditat màxima i mínima, el recorregut total, la temperatura de l’aigua i la presència de cambres d’aire, espeleotemes o valors biològics i geològics destacats.
A més, les coves es classificaran en tres nivells de dificultat segons les seves característiques i condicions d’accés: cavernes accessibles sense pèrdua de llum natural; coves amb recorreguts més complexos o llargs i amb zones de foscor; i cavitats amb restriccions i profunditats més elevades, reservades a bussejadors especialitzats.
Des del parc constaten que "la base de dades resultant esdevindrà una eina clau per regular el busseig espeleològic, identificar zones sensibles i planificar actuacions de seguiment i conservació". A més, també incorporarà criteris de seguretat subaquàtica que aportaran informació pràctica sobre riscos i condicions d’accés, tant per als gestors com per als centres de busseig.
Un projecte amb col·laboració
L’estudi compta amb la participació activa de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, que aporta coneixement especialitzat en immersions en espais confinats i seguretat subaquàtica. La seva implicació permetrà incorporar criteris de risc i recomanacions específiques per a cada cavitat, especialment en aquelles de major dificultat.
També hi col·labora el centre d’immersió Xaloc Diving Center, que dona suport logístic als treballs de camp i aporta el coneixement local sobre les cavitats de la zona, facilitant la identificació de noves entrades no catalogades.
Des del Parc Natural s’ha destacat que la implicació d’un centre professional del territori reforça el vincle amb el sector del busseig recreatiu i pot facilitar la difusió dels resultats entre els usuaris.
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