Successos
Un detingut i 121 identificats en un operatiu Kanpai a l'Alt Empordà
Els controls es van fer a Figueres i la Jonquera, on es van controlar 39 vehicles
El dispositiu també es va desplegar a Girona i Lloret de Mar, amb 203 persones identificades en total a la demarcació
El pla Kanpai que es va desplegar entre el matí del divendres 19 de juny i la matinada del dissabte 20 en quatre punts de la demarcació de Girona va tenir un pes destacat a l’Alt Empordà, on es van fer dispositius simultanis a Figueres i la Jonquera. Només a la Jonquera es van identificar 103 persones i es van controlar 39 vehicles, mentre que a Figueres es van identificar 18 persones més a la sortida de l’AP-7. L’operatiu, coordinat per la Regió Policial de Girona, també es va dur a terme a Lloret de Mar i Girona.
A la Jonquera, el dispositiu es va situar de manera alterna entre l’N-II i l’AP-7. El balanç va ser d’un detingut per una reclamació judicial vinculada a un delicte contra la salut pública, una denúncia administrativa per salut pública i una altra per no portar el permís de conduir vigent.
En aquest control hi van participar efectius de la Unitat Territorial de Coordinació Operativa Interpolicial del Pertús, la Unitat de Mitjans Aeris, l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Gendarmeria, la Policia Nacional francesa, la Duana francesa, la Policia Local de la Jonquera i la Guàrdia Civil amb la seva unitat canina.
Controls a la sortida de l’AP-7 a Figueres
A Figueres, el dispositiu es va dur a terme a la sortida de l’AP-7. Els agents van identificar 18 persones, que acumulaven 16 antecedents en total. També es van tramitar una denúncia per tinença d’arma blanca, una denúncia de trànsit i dues citacions relacionades amb la llei d’estrangeria.
El pla Kanpai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència mitjançant la coordinació dels diferents cossos policials i organismes competents. També busca reduir el risc de reiteració delictiva, actuar de manera preventiva sobre conductes reincidents i detectar situacions que puguin derivar en dinàmiques de multireincidència.
153 efectius i 203 persones identificades a la demarcació
En el conjunt de la demarcació, el dispositiu va mobilitzar 153 efectius de diferents cossos policials. En total, es van identificar 203 persones, que acumulaven 283 antecedents.
A Girona, l’operatiu es va concentrar a les antigues naus situades a la carretera de Barcelona, a l’estació d’autobusos i trens i en dos bars. El dispositiu es va tancar amb 35 persones identificades, que acumulaven 88 antecedents. La Policia Municipal de Girona va tramitar set actes per substàncies estupefaents, mentre que la Policia Nacional va citar tres persones per estrangeria.
Per la seva banda, la Guàrdia Civil va tramitar diverses denúncies administratives a Girona per irregularitats en videovigilància i garanties digitals dels locals, contraban de tabac sisha, venda de tabac i tolerància al consum.
A Lloret de Mar, els agents de la comissaria de Blanes van desplegar el pla Kanpai a la via pública. En aquesta ocasió, l’operatiu també es va centrar en la inseguretat vinculada a la prostitució i en possibles delictes patrimonials. Els agents van identificar 16 persones, dues de les quals van ser detingudes en relació amb un delicte de lesions. També es va tramitar una acta per salut pública i la Policia Nacional va citar quatre dones per irregularitats en el compliment de la llei d’estrangeria.
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