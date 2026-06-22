Jornada
La consellera Sílvia Paneque clourà una jornada sobre "l'Empordà i el corredor mediterrani" el dissabte 11 de juliol a Figueres
La cita reunirà empresaris i representants polítics de la comarca i comptarà amb la presència de l'actual consellera de Territori i portaveu de la Generalitat de Catalunya
El corredor mediterrani. És a dir, unir Algesires amb Europa amb una línia ferroviària moderna, ràpida i fiable, tant per a persones com per a mercaderies. Andalusia, Múrcia, Cartagena, Alacant, València, Tarragona, Barcelona... i, a l'extrem nord, un Empordà que vol aixecar la veu com a punt essencial d'aquest corredor. L'exalcalde de Figueres i actual comissionat per a la transformació ferroviària a la capital empordanesa, Joan Armangué, explica que "el corredor mediterrani és molt més que una línia de ferrocarril que neix a Algesires i connecta amb Europa; el corredor són les infraestructures connectades a aquesta línia de ferrocarril i les funcions que es poden generar en el territori". Per això, per explicar la importància del corredor mediterrani per al futur econòmic de l'Empordà, el Cercle Sport de Figueres serà la seu de la jornada L'Empordà i el Corredor Mediterrani el proper dissabte 11 de juliol. La jornada reunirà empresaris i representants polítics de la comarca i comptarà amb la presència de l'actual consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, que clourà la cita amb una intervenció davant la societat civil empordanesa.
La jornada està organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i del Cercle Sport, amb un programa amb ponències i taules rodones. D'entrada, hi haurà una ponència de Joan Armangué, que està convençut que "la jornada L'Empordà i el Corredor Mediterrani ha de significar el punt de partida d'un projecte en clau comarcal, des d'una estreta col·laboració i cooperació publicoprivada". En aquesta línia, la jornada posarà èmfasi tant en la gestió de la futura estació intermodal de Vilamalla com en el protagonisme que, en un futur, ha de tornar a agafar Portbou i la seva històrica estació ferroviària. L'aposta conjunta de govern i societat civil per Vilamalla i Portbou vol posicionar l'Empordà per ser un hub clau en l'arribada a Europa de les mercaderies que arriben del sud de la península. Un paper que, des de fa anys, ha recaigut més en Perpinyà i el seu entorn que no pas en l'Empordà.
Després, el programa de la jornada L'Empordà i el Corredor Mediterrani continuarà amb dues taules rodones. Una primera amb destacats representants del sector empresarial de la comarca estretament vinculats al sector de la mobilitat ferroviària. I una segona amb una nova taula rodona, en aquest cas amb alcaldes de poblacions implicades en el corredor mediterrani.
Finalment, per tancar la jornada, hi haurà la intervenció de la consellera Sílvia Paneque.
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