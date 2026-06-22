Turisme
El càmping la Ballena Alegre commemora mig segle d'història
El càmping de Sant Pere Pescador va reunir, divendres passat, més de 150 persones en un acte commemoratiu, destacant l’assistència de Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme
El Camping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, va celebrar, divendres passat, el seu 50è aniversari amb un acte institucional que va reunir representants de les administracions públiques, del sector turístic, del teixit empresarial i de les entitats vinculades al territori. La commemoració va servir per repassar la trajectòria d’un establiment que, des de la seva obertura l’any 1976, s’ha convertit en un dels càmpings de referència de la Costa Brava i d’Europa, i en un dels impulsors de l’evolució del sector cap a models de més qualitat i sostenibilitat. La celebració va tenir lloc a les instal·lacions del càmping, davant de la badia de Roses, i va combinar espais de trobada, gastronomia i parlaments institucionals. Els records de cinc dècades d’història es van combinar amb un ambient de celebració, agraïment i optimisme sobre el futur tant de La Ballena Alegre com del sector turístic gironí.
"Un dia em truca el meu pare i em diu: estem construint un càmping a Sant Pere Pescador". Així va començar a recordar la història del càmping Manel Arraut, soci i ex Conseller Delegat del Càmping. "I ara, 50 anys després, ha transcorregut prou temps perquè alguns que venien de petits ja siguin avis", va comentar. "Quan aquest càmping va començar el seu camí, ningú podia imaginar tot el que arribaria a ser, i que milers de persones considerarien aquest lloc la seva segona casa", va afirmar. I va destacar com La Ballena Alegre ha arribat a ser un establiment que combina calidesa i proximitat, amb la tecnologia que el fa capdavanter en sostenibilitat.
L’acte va comptar amb la participació de representants de les administracions i de diferents entitats del sector turístic. Durant la celebració hi van intervenir Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme d’Espanya; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador. També hi eren presents Josep Bofill, alcalde de l’Escala; Jordi Masquef, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona, entre d’altres.
Jordi Hereu va parlar de la importància del món del càmping dins del sector turístic, "amb 50 milions de pernoctacions el 2025 a tota Espanya", segons va indicar. I va destacar com a reptes del sector la desestacionalització, la diversificació, treballar propostes de més valor afegit i la digitalització. "En aquest sentit, Catalunya i la Costa Brava lideren l’evolució del càmping a l’Estat", va afirmar. En va posar com a exemple la Ballena Alegre, un establiment que ell ja va conèixer de jove quan passava les vacances a l’Empordà i que forma part dels seus records d’infantesa.
Per la seva part, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, va afirmar que se celebren "50 anys de vendre felicitat i de fer millor les coses", i va destacar la visió de futur de la direcció de La Ballena Alegre. "Heu d’estar orgullosos perquè contribuïu a prestigiar el sector del càmping de la Costa Brava i Girona", que són, va afirmar, un referent.
L’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, va elogiar "el full de ruta" que ha seguit l’equip directiu de La Ballena Alegre. "Quan veus el punt on està després de 50 anys, és una història d’èxit". També en va destacar l’aposta per la sostenibilitat, la cura en l’ús dels recursos naturals i les aliances amb els productors alimentaris del territori.
La Ballena Alegre, ja part del grup d’hospitalitat BAM Resorts, ha passat de ser un càmping de vacances a consolidar-se com un resort especialitzat en turisme a l’aire lliure. Avui combina allotjament, activitats esportives, gastronomia, esdeveniments internacionals i iniciatives de conservació ambiental.
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