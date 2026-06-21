Queixa veïnal
Veïns del Delta Muga d'Empuriabrava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament
Reclamen una actuació "urgent" per retirar elements abandonats, garantir l'accés dels serveis d'emergència i revertir la degradació de l'entorn
Per la seva banda, el consistori defensa l'actuació municipal i nega que es pugui parlar de deixadesa o d'inoperància
Veïns del Delta Muga d’Empuriabrava han denunciat un increment de les ocupacions a la zona. Segons sostenen, la presència d’ocupes hauria augmentat "després dels dispositius Kanpai al Santo Domingo" i hauria derivat en més "problemàtiques de convivència". Els residents asseguren que aquesta situació s’afegeix a la "sensació d’abandonament evident" que, segons denuncien, pateix el sector per la "inoperància" de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
Per la seva banda, des del consistori defensen l’actuació municipal i neguen que es pugui parlar d’abandonament o d’inoperància. Alhora, recorden que una part de l’espai és privada i asseguren que ja treballen amb els propietaris perquè assumeixin el manteniment que els correspon. També apunten que es mantenen converses amb les comunitats per trobar fórmules de cessió d’ús que permetin intervenir-hi de manera més àgil i efectiva.
Andròmines i objectes lligats a elements públics
Una de les problemàtiques que més preocupa els veïns del Delta Muga és, segons denuncien, la permissivitat del consistori davant l’acumulació "d’andròmines i objectes lligats a elements públics", una pràctica que recorden que està prohibida per la normativa municipal. En la mateixa línia, alerten de l'existència de "bicicletes abandonades des de fa més de tres anys", que no han estat retirades i que no presenten cap signe d'ús.
Els veïns remarquen que aquests fets evidencien un deteriorament de l'espai públic i un augment de l'incivisme, que "es troba clarament a l'alça, amb conseqüències negatives per a la qualitat de vida del veïnat i per al desenvolupament econòmic i comercial de la zona".
Problemes d'accés per als serveis d'emergència
D'altra banda, també posen de manifest que la instal·lació de tancaments "inadequats i desproporcionats" ha dificultat "greument" l'accés dels serveis d'emergència a la zona. "Aquests obstacles impedeixen o compliquen l'entrada d'ambulàncies i vehicles policials", remarquen. De fet, apunten que "durant un dispositiu relacionat amb un pla d'emergència, els bombers van haver de deixar els camions fora de la zona a causa d'aquestes limitacions".
Manca de manteniment públic
Finalment, els veïns també posen en evidència que, malgrat que la inversió privada ha augmentat considerablement a la zona els darrers anys, aquesta "no ha anat acompanyada del manteniment públic, oblidant per complet la teoria dels vidres trencats", que sosté que els petits signes de desordre o deixadesa en un espai, si no es corregeixen, poden afavorir una sensació d’impunitat i acabar generant problemes més greus. En aquesta línia, consideren incomprensible que, tot i rebre turistes "de tots els punts del món", es permeti "la degradació de la zona per una qüestió d’abandonament públic". "Després de la renovació del passeig marítim, no es pot permetre que aquestes coses passin a primera línia de mar. La població a la zona és de més de 5.000 persones", apunten.
Per tot això, els veïns reclamen una actuació "urgent" per part de l'Ajuntament per retirar els elements abandonats, garantir l'accessibilitat dels serveis d'emergència, reforçar el control de l'espai públic i impulsar mesures efectives per revertir la degradació progressiva de l'entorn.
Massot: "No podem parlar d'una situació d'abandonament ni d'inoperància"
Al seu torn, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries defensa l'actuació municipal a la zona del Delta Muga. L'alcaldessa del municipi, Anna Massot, assegura que entén "la preocupació d'una part del veïnat" i que comparteix "la voluntat de continuar millorant la qualitat de vida al Delta Muga", però remarca que "no podem parlar en cap cas d'una situació d'abandonament ni d'inoperància per part de l'Ajuntament".
Pel que fa a les qüestions de seguretat i ocupacions, l'alcaldessa destaca que "la coordinació entre la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i les autoritats judicials ha permès millorar notablement la capacitat de resposta davant les ocupacions. De fet, durant els mesos d'abril i maig d'aquest any les resolucions d'incidències relacionades amb ocupacions han augmentat un 42,9% respecte al mateix període de l'any anterior".
"L'Ajuntament només és titular de la plaça de Delta Muga. L'espai inferior del conjunt, el vial on habitualment s'acumulen bicicletes i altres objectes, és de titularitat privada"
En relació amb la manca de manteniment que denuncien alguns veïns, Massot recorda que "l'Ajuntament només és titular de la plaça de Delta Muga. L'espai inferior del conjunt, el vial on habitualment s'acumulen bicicletes i altres objectes, és de titularitat privada i, per tant, la nostra capacitat d'intervenció directa està condicionada pel marc legal vigent".
Tot i això, l'alcaldessa assegura que "no ens hem desentès de la situació. Des del Departament d'Urbanisme s'estan tramitant els expedients corresponents per requerir als propietaris que compleixin les seves obligacions de conservació i manteniment". També explica que "l'Ajuntament manté converses des de fa temps amb les comunitats de propietaris per avançar cap a fórmules de cessió d'ús dels espais privats que permetin una intervenció municipal més àgil i efectiva en el futur".
"El manteniment dels actuals sistemes de tancament d’aquell vial respon precisament a criteris de seguretat i operativitat"
Sobre les dificultats d'accés dels serveis d'emergència, Massot afirma que "Afirmar que els serveis d'emergència no poden accedir al Delta Muga no s'ajusta a la realitat. El SEM, els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local disposen dels mecanismes de coordinació necessaris per accedir-hi de manera immediata sempre que és necessari".
L'alcaldessa afegeix que "el manteniment dels actuals sistemes de tancament d’aquell vial respon precisament a criteris de seguretat i operativitat. Estem parlant d'un vial de titularitat privada i la seva obertura podria afavorir l'estacionament indegut de vehicles i acabar dificultant l'accés dels serveis d'emergència. La mesura adoptada busca, justament, garantir que aquest accés estigui permanentment disponible quan calgui". A més, Massot remarca que la decisió en relació amb l'obertura del vial correspon als mateixos veïns i veïnes de la zona.
Una inversió prevista de 950.000 euros
Massot també explica que l'Ajuntament ha redactat una memòria valorada per a la renovació integral de la plaça del Delta Muga, amb una inversió estimada de 950.000 euros. Segons l'alcaldessa, s'ha presentat una sol·licitud de finançament supramunicipal per fer possible l'actuació.
"Som conscients dels reptes que té aquest sector, però també de les oportunitats que ofereix"
El projecte preveu millores en paviments, accessibilitat, impermeabilització, zones d'ombra, mobiliari urbà i qualitat ambiental, amb l'objectiu de convertir la plaça en un espai més confortable, segur i atractiu per al conjunt de la ciutadania.
Finalment, Anna Massot conclou que "som conscients dels reptes que té aquest sector, però també de les oportunitats que ofereix. Per això continuarem treballant de manera constant, coordinada i amb voluntat de diàleg amb el veïnat per seguir millorant el Delta Muga i donar resposta a les necessitats presents i futures de la zona".
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