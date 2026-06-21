Els bombers controlen un incendi a Rabós d'Empordà
Els Bombers han donat per controlat el foc, que s'ha decretat a les 16:31
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Els Bombers han decretat un incendi aquesta tarda a Rabós, a l'Alt Empordà. L'avís s'ha donat a les 16:31 i a hores d'ara ja està controlat. Hi han treballat 10 dotacions dels Bombers entre les quals hi havia un helicòpter bombarder.
El foc era de mitja intensitat i ha cremat principalment en un matollar. Els Bombers estan treballant en les tasques d'extinció.
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