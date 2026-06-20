Societat
D'Hondarribia a Cadaqués: un mes caminant per la inclusió social
L'Associació Transpirinenca Social Solidària (TSS) organitza una travessa pel Pirineu del 18 de juny al 20 de juliol de 2026 amb més de 200 joves en risc d'exclusió social
L’Associació Transpirenaica Social Solidària (TSS) ha posat en marxa una nova edició de la Travessia TSS, un projecte educatiu i d’inclusió social que recorrerà el Pirineu del 18 de juny al 20 de juliol de 2026 sota el lema "Travessia, aprenent a opinar". La iniciativa unirà el Cap d’Higer, a Hondarribia, amb el Cap de Creus, a Cadaqués, a través de 29 etapes que travessaran Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya.
El projecte combina senderisme, convivència, participació comunitària i activitats de sensibilització social amb un doble objectiu: afavorir la inclusió de joves en situació de dificultat i posar en valor el paper de les comunitats acollidores en aquests processos. Durant més d’un mes, més de 200 joves participaran en diferents trams de la travessa, acompanyats per educadors, professionals, entitats socials i voluntariat.
Entre els participants, tres joves completaran el recorregut íntegre i es convertiran en referents de superació, inclusió i convivència intercultural. Són Ana Sophie Arias, jove navarresa d’origen colombià vinculada a l’Associació Navarra Nuevo Futuro; Godstime Efosa, jove navarrès d’origen nigerià actualment en procés d’autonomia; i Issiaga Sylla, jove català d’origen guineà vinculat a l’Associació Punt de Referència.
Dues fases i més d’un mes de recorregut
La Travessia TSS 2026 es dividirà en dues fases. La primera, la Travessia Occidental, anirà del Cap d’Higer a Sallent de Gállego entre el 18 de juny i l’1 de juliol. Aquesta etapa forma part del projecte "Bizi-proiektuak lagunduz / Acompanyant projectes de vida: mediació i pensament crític constructiu", impulsat per Fundación Caja Navarra i Fundació "la Caixa".
La segona fase, la Travessia Oriental, recorrerà el tram entre el Refugi de Conangles i el Cap de Creus, a Cadaqués, de l’1 al 20 de juliol. En aquest cas, la iniciativa s’integra en el projecte "Natura i Comunitat: Un Camí de Transformació Social per a la Inclusió del Jovent en Risc", impulsat pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
Al llarg del recorregut, la travessa es dividirà en nou trams i passarà per desenes de municipis pirinencs. En aquests punts s’hi organitzaran fòrums socials, trobades comunitàries, activitats educatives i actes institucionals per fomentar la participació juvenil, reforçar els vincles entre els joves i les comunitats locals i sensibilitzar la societat sobre la inclusió social.
Actes destacats i cloenda a Cadaqués
Entre les fites destacades hi ha l’acte inaugural d’acollida i benvinguda institucional a Getxo, que es va fer el divendres 19 de juny, amb la participació de representants d’entitats socials, institucions locals i del món de la muntanya. Aquell mateix dia, a les 16 hores, es va donar el tret de sortida de la marxa, coincidint amb les activitats vinculades al Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra el 20 de juny.
També tindran un paper rellevant els fòrums socials de Zabaldika, a Navarra, i de la Vall de Núria, així com la cloenda prevista per al 19 de juliol a Cadaqués. A més, durant el recorregut s’impulsaran diverses accions promogudes per les comunitats locals que acolliran la marxa.
Diversitat d'orígens
La Travessia TSS 2026 compta amb el suport d’administracions públiques, ajuntaments, federacions de muntanya, empreses col·laboradores i equips educatius. A aquesta xarxa s’hi suma la implicació d’entitats socials com l’Asociación Pertsonalde, ZEHAR errefuxiatuekin, Cruz Roja Navarra, Fundación Ilundain Haritz Berri, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Asociación SEI, CEAR Navarra, TASUBINSA, Aspace Navarra, Asociación Klink, Punt de Referència, Sant Joan de Déu, Fundació Formació i Treball, Fundació de l’Esperança – Casa de Recés, Integra Pirineus, ISOM, Fundació Intermedia, Connecta Educació SCCL, Actua SCCL, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i la Fundació Kilian Jornet, entre d’altres.
La diversitat d’orígens i trajectòries vitals dels participants serà un dels elements centrals del projecte. Hi prendran part joves d’origen espanyol, marroquí, gambià, senegalès, afganès, hondureny, peruà, colombià, bolivià, malià, nigerià, somalià i algerià, entre altres procedències.
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