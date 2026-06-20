Successos
Un accident múltiple amb un camió i cinc cotxes complica la circulació a l'AP-7 a Capmany
El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit sud durant una mitja hora i no hi hauria ferits greus
Un accident entre un camió i cinc turismes a l’AP-7, a l’altura de Capmany, ha obligat a tallar la via en sentit Girona durant aproximadament mitja hora aquest dissabte a la tarda.
Els serveis d'emergències (Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra) han rebut l’avís cap a tres quarts de tres de la tarda i s’han desplaçat fins al punt de l'accident múltiple, on s'han trobat els vehicles implicats, entre el qual, el tràiler que havia quedat fora de la via i semibolcat.
Cap a dos quarts de quatre de la tarda, s’ha pogut reobrir un carril en sentit sud a l’AP-7. L’accident encara provocava en aquell moment uns dos quilòmetres de lentitud a l’altura de Capmany.
Segons les primeres informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit, no hi hauria ferits de gravetat. Les grues treballa a la zona per retirar els vehicles afectats i normalitzar la circulació.
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