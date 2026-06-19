Espectacle
L'artista drag Barda Petarda porta els contes LGTBIQA+ per a la diversitat a Llançà
L'espectacle familiar es farà a la Casa de la Cultura a les 12 del migdia
També es durà a terme un acte institucional per condemnar els missatges homòfobs que va rebre la drag arran d'una entrevista a l'EMPORDÀ
L'artista drag Barda Petarda, finalista del reality de talents nacional Regias del Drag España torna al seu poble natal per fer un espectacle familiar d'Hora del Conte a la Casa de Cultura de Llançà el dissabte 20 de juny a les 12 del migida.
L'artista presenta Contes de fades LGTBIQA+ per la diversitat. Si tothom fos igual, la vida seria avorrida! Aquest és un espectacle infantil de conta-contes on Barda Petarda crea un espai màgic i inclusiu a través de contes, balls, titelles i jocs. Una proposta per fomentar el respecte, trencar estereotips i apropar la realitat LGTBI des de la infància.
També es farà un acte institucional per condemnar els missatges homòfobs que va rebre Barda Petarda fa uns mesos arran d'una entrevista a l'EMPORDÀ.
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