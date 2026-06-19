Successos
Investiguen si una possible discussió a terra i una baralla al mar tenen relació amb la desaparició del menor a Roses
El relat inicial de la desaparició canvia després de constatar-se que a la sortida no hi havia monitor i que hi participaven cinc joves en tres motos aquàtiques
Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d'aigua en què va desaparèixer l'Adam es va fer sense cap monitor
La Guàrdia Civil investiga si una discussió prèvia entre els joves que participaven en una ruta amb moto aquàtica i una possible baralla posterior mentre navegaven poden tenir relació amb la desaparició de l’Adam, el menor de 16 anys de Roses que es va perdre al mar el dimecres 10 de juny al vespre. Segons ha avançat el diari El Punt Avui, aquesta línia d’investigació es fonamenta en declaracions de testimonis.
Els investigadors també han incorporat novetats rellevants que modifiquen part del relat inicial. La Guàrdia Civil ha constatat que a l’excursió no hi havia cap monitor, tot i que des del principi s’havia manifestat que el grup anava acompanyat per un guia. També s’ha aclarit que a la sortida no hi anaven quatre persones, com s’havia apuntat inicialment, sinó cinc joves repartits en tres motos aquàtiques, segons ha avançat Diari de Girona, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Aquest nou escenari és ara una de les claus de la investigació. Els agents intenten reconstruir qui anava amb qui, quina moto portava cadascú, en quin moment es van separar i quan es va detectar exactament la desaparició del menor al mar. Inicialment, haurien sortit cinc nois amb tres motos aquàtiques i, segons les dades que s’investiguen, més endavant haurien sortit tres motoristes més, probablement quan l’incident ja s’hauria produït.
La investigació, que porta la Policia Judicial de la Guàrdia Civil sota la tutela del Tribunal d’Instància de Figueres, jutjat número 4, continua oberta i intenta aclarir les circumstàncies exactes dels fets. Un dels principals obstacles és fixar amb precisió el punt on l’Adam hauria caigut a l’aigua, ja que els nois que l’acompanyaven, tots menors d’edat, haurien ofert versions diferents i contradictòries quan van ser interrogats.
Dificultats per concretar el punt de la desaparició
Les diligències avancen amb dificultats perquè, segons fonts coneixedores del cas, els joves que van participar en la sortida o bé es mantenen en silenci o bé no col·laboren de manera clara amb els investigadors. Aquesta actitud complica la reconstrucció precisa dels fets i dificulta determinar què va passar abans que l’Adam desaparegués al mar.
Els equips de recerca continuen treballant, tot i que el pas dels dies complica les tasques. Els bussos del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) mantenen immersions per intentar localitzar el menor, mentre els investigadors tenen en compte que els corrents marítims podrien haver desplaçat el cos mar endins. Tot i això, ara mateix la recerca es manté en fase passiva i ja no hi ha desplegat un dispositiu ampli com el dels primers dies.
La moto aquàtica amb què viatjava l’Adam va aparèixer l’endemà, dijous 11 de juny, bolcada a la platja de Pals i sense combustible. Aquesta circumstància va obrir inicialment la possibilitat que el noi hagués pogut arribar a terra. Per aquest motiu, familiars i amics van començar a difondre cartells amb la seva fotografia, la descripció física i la roba que duia, amb la voluntat de recollir qualsevol pista que pogués ajudar a trobar-lo.
La moto aquàtica presentava un cop
L’embarcació va ser traslladada al port de l’Estartit per ser analitzada. Segons la informació recollida, la moto aquàtica presentava un cop, i els investigadors no descarten que pogués correspondre a una topada amb un altre vehicle al mar. Aquesta hipòtesi també forma part de les comprovacions obertes per reconstruir els fets.
Un dels elements centrals continua sent determinar si aquest impacte es va produir durant l’excursió, si pot tenir relació amb la desaparició de l’Adam o si es va ocasionar posteriorment, quan la moto ja estava a la deriva. L’Adam no va tornar a terra amb els seus companys de ruta. Els altres joves sí que ho van fer, però l’avís de la desaparició s’hauria donat força estona després. Aquest interval és un dels elements que la investigació intenta aclarir en relació amb la seqüència dels fets.
Recerca per mar, terra i aire
Des de la desaparició, s’han activat dispositius de recerca per mar, terra i aire, amb la participació d’embarcacions, drons i helicòpters. Tot i aquests esforços, fins ara no s’ha localitzat ni el noi ni tampoc l’armilla salvavides, un element que, per normativa, els navegants han de dur obligatòriament. No consta, però, si l’Adam la portava posada en el moment dels fets.
La possibilitat de situar el punt de la desaparició a través del telèfon mòbil del menor també presenta dificultats tècniques i burocràtiques, segons les mateixes fonts. Aquest fet limita una de les vies que podria ajudar a reconstruir el recorregut i el moment exacte de l’incident.
La recerca del menor es va centrar els primers dies a la zona de l’Almadrava, Canyelles i l’entorn del castell de la Trinitat, on el jove hauria estat vist per últim cop. Després de la localització de la moto a Pals, el dispositiu es va reorientar cap al tram comprès entre l’Escala i l’Estartit, tenint en compte els corrents marítims i el vent.
La investigació continua oberta
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per determinar què va passar i si se’n poden derivar responsabilitats penals. En cas que afectessin algun dels menors implicats, la decisió correspondria a la Fiscalia de Menors.
També s’analitza si hi podria haver alguna irregularitat administrativa vinculada a l’empresa Hype Jetski, amb seu a Santa Margarida, que hauria llogat les motos aquàtiques als joves. Les motos d’aigua de la companyia ja van ser precintades pels agents mentre avancen les diligències.
La família manté la crida pública per intentar localitzar l’Adam i ha demanat que s’aturin els rumors i les especulacions sobre el cas. Mentrestant, els investigadors continuen recopilant informació per ordenar la seqüència dels fets i aclarir les circumstàncies de la desaparició del menor a Roses.
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