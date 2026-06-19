Estiu 2026
Dos municipis de l'Empordà no tindran dutxes a les platges aquest estiu
Tres poblacions només disposaran de rentapeus, mentre que la resta recuperen o mantenen aquests serveis
Pau Cambronero
Després de la represa del servei l’estiu passat, un cop superat l’episodi de sequera, Dipsalut manté aquest 2026 el programa de suport a la gestió de la salubritat a les platges del litoral empordanès i gironí. En total, divuit dels vint-i-un municipis de la costa s’hi han adherit per actuar en vuitanta-una platges que disposen de sorra o de dutxes i rentapeus, amb l’objectiu de fer-hi controls microbiològics de la sorra i de legionel·la a les instal·lacions d’aigua.
Entre els municipis adherits, n'hi ha dos que han comunicat que aquest estiu no obriran les dutxes de les seves platges: Sant Pere Pescador i el Port de la Selva. Pel que fa a Castelló d’Empúries, Roses i Torroella de Montgrí, disposaran únicament de rentapeus, si bé Castelló d’Empúries mantindrà també la dutxa adaptada que té a la platja d’Empuriabrava.
Els tres municipis que directament no s'han adherit són Cadaqués, Portbou i Pals. En el cas de Cadaqués, des de la sequera ja no es demana perquè es van retirar les dutxes i, a més, no disposa de platges de sorra. Portbou, per la seva banda, fa anys que no el sol·licita, mentre que Pals tampoc no l’ha demanat.
La resta de participants si obriran dutxes aquest estiu: Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Colera, Llançà, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Tossa de Mar. Blanes i Lloret de Mar també obriran dutxes i rentapeus, tot i que reduiran el nombre de punts disponibles.
Respecte de l’any passat, els principals canvis són que Palamós recuperarà tot el servei, ja que l’estiu passat només va mantenir oberts els rentapeus. Llançà tornarà a disposar de dutxes i Sant Feliu de Guíxols també les posarà en funcionament.
Pel que fa al programa, que va començar l'1 de juny, inclou la neteja i desinfecció de tot el sistema de canonades d’aigua per eliminar el risc de presència de legionel·la, l’analítica de les sorres per conèixer-ne el grau de contaminació microbiològica, així com l’avaluació i la descripció de cada platja per detectar possibles incidències i oferir recomanacions als ajuntaments per mantenir les platges en bones condicions.
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