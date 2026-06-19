Successos
Detenen a Colera un home i una dona per furtar mòbils i targetes bancàries a banyistes
Els agents van intervenir vuit telèfons
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home de 35 anys i una dona de 43 per furtar mòbils i targetes bancàries a banyistes. Els fets es remunten a diumenge passat, quan pels volts de dos quarts de set de la tarda, agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona, mentre feien un patrullatge preventiu, van rebre l'avís que s'havia comès un furt a la platja de Colera. Es trobaven a l'estació de tren quan van veure un home i una dona que coincidien amb la descripció que havien facilitat els testimonis. En fer les comprovacions, portaven vuit telèfons mòbils, targetes bancàries i una motxilla amb objectes personals.
En paral·lel, es van adreçar cap a ells dues dones a qui acabaven de sostreure la motxilla amb objectes personals i els mòbils mentre estaven nedant. Un testimoni que ho havia vist va facilitar la descripció d'un home i, amb aquesta informació, van avisar la policia.
El botí estava en possessió d'aquestes dues persones que havien aturat els mossos i, davant de les evidències, els van detenir i van intervenir un total de vuit mòbils i diverses targetes, ja que no podien acreditar-ne la procedència.
Fetes les indagacions, tres dels altres mòbils havien estat denunciats. Als afectats també els havien sostret les bosses on els tenien guardats mentre s'estaven banyant. Un dels fets havia passat a la platja de Portbou i dos a platges de Colera, entre el 13 i el 15 de juny.
Els Mossos d'Esquadra continuen fent gestions per identificar els propietaris dels tres mòbils restants.
Els arrestats no tenien antecedents i van passar a disposició judicial davant del jutge en funcions de guàrdia de Figueres dimecres passat.
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