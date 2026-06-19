Medi ambient
Apareix per primer cop un liquen en perill d'extinció al Cap de Creus
La prospecció també ha localitzat nombrosos exemplars de Ramalina pusilla, una altra espècie protegida que es classifica com a vulnerable.
Jesús Badenes
El Parc Natural de Cap de Creus ha identificat per primera vegada dins l’espai protegit Ramalina lusitanica, un líquen protegit i catalogat com a espècie en perill d’extinció. La troballa s’ha fet durant una prospecció en què també s’han localitzat nombrosos tal·lus de Ramalina pusilla, una altra espècie protegida, classificada com a vulnerable. La identificació l’ha fet Maria José Chesa, especialista en líquens, membre del grup BrioLi-ICHN i del projecte Alichenology.
El Parc Natural de Cap de Creus ha incorporat una nova dada de valor científic amb la primera identificació dins l’espai protegit de Ramalina lusitanica, un líquen protegit i catalogat com a espècie en perill d’extinció. La cita amplia el coneixement de la biodiversitat del parc i se suma a les poques referències conegudes d’aquesta espècie a Catalunya.
La identificació l’ha fet Maria José Chesa, especialista en líquens, membre del grup BrioLi-ICHN i del projecte Alichenology. En la mateixa prospecció també es van localitzar nombrosos tal·lus de Ramalina pusilla, una altra espècie protegida, en aquest cas considerada vulnerable.
Una espècie molt poc citada a Catalunya
La presència de Ramalina lusitanica a Catalunya és molt escassa. El 2022 es va fer pública una localització al Parc Natural del Delta de l’Ebre, atribuïda als botànics Andreu Cera i Antonio Gómez Bolea, de la Universitat de Barcelona. Aquesta espècie es vincula sobretot a ambients costaners.
Un estudi publicat el 2024 al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural va confirmar que Ramalina lusitanica i Ramalina pusilla viuen en zones litorals, sobre branques i branquillons d’arbres i arbustos. Els investigadors van revisar diferents punts de la costa catalana entre el 2022 i el 2024 i van ampliar de manera molt limitada el mapa conegut: Ramalina lusitanica va passar d’una a tres àrees confirmades, i Ramalina pusilla, de tres a sis. El mateix treball proposava incloure Ramalina lusitanica com a espècie en perill d’extinció al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, perquè apareix en pocs llocs i amb poblacions reduïdes.
Un indicador sensible dels hàbitats litorals
Els líquens són organismes sensibles a les condicions ambientals i poden aportar informació sobre l’estat dels hàbitats. Al Cap de Creus, la novetat és doble: la primera identificació de Ramalina lusitanica dins el Parc i la localització de nous exemplars d’una altra espècie protegida.
La troballa s’afegeix als seguiments de flora i biodiversitat que es fan a l’espai natural per ampliar-ne el coneixement científic i orientar-ne la gestió.
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