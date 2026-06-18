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La Guàrdia Civil segueix amb la recerca del menor de la moto d'aigua per terra, mar i aire des de Roses a l'Estartit

En paral·lel, els agents agafen declaració a treballadors de l'empresa nàutica per saber què va passar

Efectius dels GEAS de la Guàrdia Civil treballant.

Efectius dels GEAS de la Guàrdia Civil treballant. / ACN

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ACN

Roses

La Guàrdia Civil manté la recerca per terra, mar i aire del menor de 16 anys que va desaparèixer en caure de la moto d'aigua que conduïa a Roses. El cos armat busca el noi des de la part nord de la badia de Roses fins a l'Estartit. Cal recordar que unes hores més tard que el jove desaparegués, es va trobar la moto a la platja de Pals. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no havia tornat amb la resta de companys amb els quals feia una sortida guiada amb moto a tres quarts d'onze de la nit, hores després d'haver iniciat l'activitat. La Guàrdia Civil en va tenir coneixement a quarts de dotze i va desplaçar fins a la zona diversos efectius i s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.

El cos té mobilitzats efectius especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) i un helicòpter del Servei Aeri i patrulles terrestres de la Comandància de Girona. L'operatiu també compta amb la participació de Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Creu Roja, Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat. 

La moto aquàtica que duia el menor, localitzada a la platja de Pals

La moto aquàtica que duia el menor, localitzada a la platja de Pals. / Marina López

Investigació oberta

Els GEAS desenvolupen diverses modalitats de cerca adaptades a les característiques de cada zona de rastreig. Entre elles hi ha la cerca amb un bussejador remolcat arrossegat per una embarcació a baixa velocitat i que permet revisar àrees més àmplies. Això permet fer cerques circulars per cap al fons marí en zones concretes en les quals els bussejadors rastregen el llit marí prenent com a referència un punt determinat i ampliant progressivament el radi de cerca.

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En paral·lel, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació i ja ha pres declaració a diversos treballadors de l'empresa que feia l'activitat en la qual el jove va participar. Tot plegat, amb l'objectiu de saber què va passar.

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