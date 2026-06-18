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La Guàrdia Civil intervé 59 armes blanques prohibides en botigues de records de la Costa Brava

L’operatiu s’ha fet en 15 establiments turístics de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d’Aro i Empuriabrava

Les armes blanques intervingudes per la Guàrdia Civil en les botigues de records de la Costa Brava.

Les armes blanques intervingudes per la Guàrdia Civil en les botigues de records de la Costa Brava. / Guàrdia Civil

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Eva Batlle

Lloret de Mar

La Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques prohibides en un ampli operatiu d’inspecció en establiments turístics de la Costa Brava. El dispositiu es va fer el dijous 4 de juny en 15 comerços de la província de Girona, dedicats principalment a la venda d’articles per al turisme i souvenirs.

L’actuació, duta a terme per especialistes de la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de Girona, va tenir lloc en establiments de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d’Aro i Empuriabrava. L’objectiu era comprovar si aquests comerços complien la normativa vigent sobre la comercialització i tinença d’armes blanques.

Durant les inspeccions, els agents van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d’armes prohibides. Arran d’aquestes comprovacions, la Guàrdia Civil va procedir a la intervenció de 59 armes blanques que, segons el cos policial, incomplien la legislació vigent.

La imatge facilitada per la Guàrdia Civil mostra sobretot navalles plegables de diferents mides, colors i formats, algunes amb empunyadures decorades i dissenys cridaners habituals en comerços turístics o botigues de souvenirs. També s’hi aprecien peces de mida reduïda, similars a mini-navalles o navalles de clauer, així com altres models d’aspecte més tàctic o ornamental. El cos policial les ha retirat del mercat ja que es tracta d’armes blanques prohibides.

La Guàrdia Civil recorda en un comunicat que duu a terme de manera habitual inspeccions preventives i de control administratiu en establiments sotmesos a la seva competència en matèria d’armes. Aquestes actuacions permeten verificar que la venda, l’exposició i la tinença d’armes blanques s’ajusten a la normativa, retirar els articles prohibits i contribuir a la seguretat ciutadana.

El cos policial subratlla que aquest tipus de dispositius tenen com a finalitat prevenir la circulació il·legal d’armes prohibides i reforçar la seguretat, especialment en zones d’elevada afluència turística com la Costa Brava.

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La Guàrdia Civil continuarà desenvolupant inspeccions i controls a la província de Girona per garantir el compliment de la normativa i evitar que aquest tipus d’armes puguin ser utilitzades en fets delictius.

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