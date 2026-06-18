Havia de començar aquest dilluns
L'Escala iniciarà amb retard el servei de socorrisme i demanarà responsabilitats a l’empresa responsable
Seland, la societat que havia recorregut el concurs, no ha aportat tota la documentació requerida i el consistori ha adjudicat el servei a Marsave perquè comenci tan aviat com sigui possible
El servei de socorrisme a les platges de l’Escala no ha pogut començar aquest dilluns, tal com estava previst, a causa del retard en el procés de contractació. Segons ha informat l’Ajuntament, l’empresa Sealand, que havia recorregut el concurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, finalment no ha aportat tota la documentació necessària per poder assumir el servei. El consistori ha anunciat que té la voluntat d’iniciar accions administratives contra Sealand per "l'endarreriment i pèrdua de temps d’aquesta tramitació".
Davant aquesta situació, l'Ajuntament de l'Escala ha decidit adjudicar el servei a l’empresa següent del concurs, Marsave, que ja ha comunicat la seva voluntat d’engegar la prestació amb la màxima celeritat possible. L’Ajuntament remarca que la temporada d’estiu ja està en marxa i que l’objectiu és posar en funcionament el dispositiu de vigilància i salvament tan aviat com sigui possible.
El procediment es va engegar al novembre
L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, ha explicat que la contractació del servei de socorrisme es va posar en marxa el mes de novembre, amb la previsió que hi hagués temps suficient per tenir-ho tot a punt abans de l’estiu. Inicialment, el servei es va adjudicar a Marsave el mes de febrer, però Sealand va presentar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Segons Bofill, arran d’aquest recurs, el mes de maig es va haver de tornar a valorar algun aspecte de la proposta de Sealand, tot i que la mesa de contractació del consistori no hi estava d’acord. "La sorpresa és que després d’endarrerir-nos tot el procediment i allargar fins al final tots els terminis, l’empresa no ha estat capaç d’aportar tota la documentació que acrediti que compleix tots els requisits que es requereixen", ha lamentat l’alcalde.
Bofill considera que la situació ha perjudicat el municipi en un moment clau de la temporada. "No és acceptable generar tota aquesta demora, que ens perjudica com a municipi turístic, quan després resulta que no pots complir amb el que t’has compromès", ha afegit.
El consistori subratlla, però, que la resta de serveis d’estiu s’han iniciat segons el calendari previst. Entre aquests serveis hi ha el reforç de la plantilla de la Policia Local, el balisament de les platges, el canal de natació, la zona de boies per amarrar vora el Cargol i la posada en marxa de la zona blava d’estiu.
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