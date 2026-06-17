Maltractament a persones grans
L’Alt Empordà va ser la comarca amb més casos detectats de maltractament a persones grans a la demarcació de Girona el 2025
La comarca en va registrar 44 dels 138 del conjunt de les comarques gironines
L’Alt Empordà és la comarca del conjunt de la demarcació de Girona que el 2025 va registrar un nombre més elevat de casos de maltractaments a persones grans. Dels 138 que es van identificar a les comarques gironines, 44 van ser a la comarca. La Comissió Tècnica de Drets i Bon Tracte a les Persones Grans de la demarcació de Girona ha fet balanç de l’activitat registrada durant l’any passat per mitjà del sistema de registre unificat gestionat des de la Fundació Salut Empordà (FSE). Els nous casos de maltractaments de l’Alt Empordà representen un 31,9% del total de casos; 28 dels casos es van registrar en municipis de la comarca i 16, a Figueres.
L’Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte de la FSE ha elaborat l’informe Registre Maltractaments a Persones Grans de Comarques Gironines. Dades 2025, que inclou les dades introduïdes per professionals de serveis socials i dels serveis sanitaris. D’aquestes, en sis ocasions la derivació ha estat múltiple. A part de l’Alt Empordà, s’han registrat un 21% de casos a la comarca de la Selva, un 14,5% al Baix Empordà, seguit del Ripollès (11,6%), el Gironès (9,4%), la Garrotxa (7,2%) i el Pla de l’Estany (4,3%).
En el 81,8% dels casos les víctimes eren dones
Si es miren les dades al detall, en el 81,8% dels casos registrats a l’Alt Empordà, les víctimes eren dones, mentre que els agressors eren homes en el 78,6%. Els maltractaments venien principalment per part de fills i filles (84% homes). En vuit casos, el 19% dels registres, l’agressor o agressora va ser la parella, essent-ne l’home el 75% dels casos.
En un de cada deu casos, l’agressor o agressora no tenia relació familiar amb la víctima, tot i que la majoria de les víctimes conviuen amb l’agressor (59,1%), també quan es tractava dels fills (68%). A més, nou casos tenien interposada una denúncia contra el seu agressor (20,5%) i, en tres casos, hi ha establerta una ordre d’allunyament en el moment del registre.
Dels diferents tipus d’abusos, negligències i maltractaments identificats a l’informe, el maltractament psicològic ha estat el més freqüent (69,2%), seguit de l’econòmic (50%) i el físic (28,8%), tot i que hi ha casos amb més d’un tipus de maltractament. A més, en el 28,6% dels casos, 14 en total, hi ha com a mínim una segona víctima implicada.
A l’Alt Empordà, la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans té una comissió específica per gestionar les situacions complexes en què és necessària la intervenció de múltiples professionals per poder fer un bon acompanyament. Aquests professionals provenen tant dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Figueres com de la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà, referents sanitaris de l’Institut Català de la Salut i Albera Salut, així com d’altres àmbits com els Mossos d’Esquadra o l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres i l’Alt Empordà.
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