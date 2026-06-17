Jordi Masquef, sobre l'absència de Girona en els nous corredors de busos: "D’això en diem cornuts i pagar el beure o ser els pagafantes de l’Estat"
L'Empordà queda al marge del mapa dels 34 corredors d'autobusos previstos pel govern espanyol
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, s’ha mostrat indignat amb la notícia que l'Empordà i i la resta de les comarques gironines no figuren en el nou mapa de corredors d'autobusos fet públic pel govern de l'estat. En una publicació a les xarxes socials, el batlle ha criticat la decisió i l’ha qualificat de menysteniment cap a les comarques gironines. "D’això en diem cornuts i pagar el beure o ser els pagafantes de l’Estat. És inadmissible aquest menyspreu envers les comarques gironines: l’única província que no té corredor d’autobusos", ha escrit l’alcalde
El govern espanyol ha publicat els 31 corredors d’autobusos de titularitat estatal que faltaven per completar el nou mapa de concessions del transport de passatgers per carretera i no n'apareix cap a l'Empordà ni en tota la demarcació de Girona. El nou mapa concessional, que donarà servei a més de 30 milions de persones, ha deixat fora les comarques gironines, que són l'única província de la Península per on no passarà cap ruta.
En aquest paquet s’hi inclouen sis rutes que passen per Catalunya, com ara la línia entre Barcelona, Lleida i Osca o entre Terol, Castelló i Barcelona. També hi ha altres rutes de llarg recorregut que connectaran Barcelona amb ciutats com Pontevedra, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Santander, Bilbao, Sant Sebastià, Sevilla, Màlaga o Huelva. L’objectiu és que tots els corredors estiguin licitats en menys de dos anys amb contractes d’entre 7 i 10 anys de durada.
Aquests 31 corredors s’uneixen als tres que ja s’han aprovat al Consell de Ministres, entre els quals hi ha el Madrid-Saragossa-Catalunya. La licitació dels nous contractes permetrà una “baixada generalitzada de tarifes” amb una reducció mitjana del 22% per usuari. Un cop completada la fase d’al·legacions, que s’allarga un mes, i de rebre els informes necessaris, la qüestió s’elevarà al Consell de Ministres.
Les empreses concessionàries hauran de comptar amb un sistema d’ajuda a l’explotació que haurà de ser interoperable amb un sistema central que està desenvolupant el Ministeri. D’aquesta manera, s’espera una “gran millora en la informació a l’usuari, incloent-hi informació a temps real”. Aquest sistema estarà funcionant a finals del 2027.
El secretari d’Estat, José Antonio Santano, ha destacat que el procés d’informació pública té per objectiu “conèixer les opinions per millorar” el mapa de concessions i ha recalcat que es respecten i mantenen “totes les parades i freqüències actuals” i s’afegeixen rutes directes entre ciutats més grans per facilitar viatges més ràpids.
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