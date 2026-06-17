Ens comarcal
ERC reclama resoldre les mancances del personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: "Cal respectar la seva dignitat laboral"
El grup republicà demana resposta a un conflicte que fa anys que s’arrossega i que afecta les condicions de la plantilla i la prestació de serveis als municipis
El grup comarcal d’Esquerra Republicana al Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha demanat al govern de Junts i PSC que concreti quines mesures preveu adoptar per donar resposta a les mancances laborals que denuncien els treballadors de la institució. La qüestió es va plantejar en el ple d’aquest dimarts, 16 de juny, a través de la portaveu republicana, Agnès Lladó, en un context de malestar que s’arrossega des de fa anys.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es va traslladar que s’està treballant per abordar aquesta situació, tot i que el procés avança amb lentitud i continua pendent de concrecions. La resposta arriba després de les darreres reivindicacions del personal, que reclama millores en les condicions laborals, més recursos per desenvolupar les seves funcions i una actualització del marc que regula la plantilla.
Un conveni pendent d’actualitzar
El grup comarcal d’ERC, que es troba a l’oposició i compta amb 11 consellers, considera necessari donar una resposta més àgil a la problemàtica. Segons indica la portaveu, Agnès Lladó, "fa anys que arrosseguem aquest conflicte i cada cop ens trobem davant d’una situació més injusta. Cal respectar la dignitat laboral de les persones que fan funcionar el Consell Comarcal i garantir que tots els serveis funcionin correctament, perquè són absolutament fonamentals per als municipis i per a la ciutadania de l’Alt Empordà".
Una de les principals qüestions pendents és l’actualització del conveni laboral, que fa dues dècades que no es renova. ERC reclama agilitat a l’hora de donar resposta i capacitat de negociació per part del govern de Junts i el PSC. "Fa més de mig any que els treballadors i treballadores del Consell esperen resposta a la proposta de conveni que es va presentar. És urgent actualitzar un conveni que ja té 20 anys. També és indignant la inseguretat jurídica i el menyspreu que pateix el personal en la gestió i els terminis de les al·legacions a la relació de llocs de treball, que s’ha trigat quinze mesos a respondre", afirma Lladó.
La relació de llocs de treball, un altre punt encallat
Un altre dels punts que centra les reivindicacions és la relació de llocs de treball. Segons ha exposat ERC, el personal també denuncia inseguretat jurídica i retards en la gestió de les al·legacions presentades.
La Junta de Personal ja havia advertit anteriorment que la valoració dels llocs de treball es va presentar com una actuació imminent per millorar les condicions de la plantilla, però que el procés continua encallat. Els representants dels treballadors sostenen que aquest bloqueig repercuteix en la capacitat de l’ens per retenir personal i garantir estabilitat en els serveis.
Protesta del personal a l’entrada del Consell
El passat dimarts, 9 de juny, el personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va protagonitzar una protesta a l’entrada de l’edifici, on va instal·lar un despatx improvisat per fer visibles les seves reivindicacions. L’acció buscava denunciar la manca de recursos per dur a terme les tasques ordinàries i unes condicions laborals que, segons els treballadors, fa anys que estan pendents de resoldre.
El comitè ha assenyalat en diverses ocasions que l’absència d’actualitzacions ha comportat dificultats per retenir professionals, una elevada rotació, places vacants durant mesos i una pèrdua de continuïtat en alguns serveis. Aquesta situació, segons els representants del personal, pot acabar afectant la qualitat dels serveis públics que es presten als municipis de la comarca.
El pressupost preveu millores salarials
El pressupost del Consell Comarcal per al 2026, aprovat el 18 de novembre, inclou mesures vinculades a les condicions del personal. Els comptes, de 46,9 milions d’euros, preveuen l’aplicació de la nova valoració de llocs de treball i incorporen increments en el capítol de personal.
Segons va explicar l’ens comarcal en el moment de l’aprovació del pressupost, el capítol I augmenta un 2% respecte al 2025 i es contempla un increment addicional del 2,5% per al 2026 sobre les retribucions ja actualitzades. També s’hi inclou una dotació de 195.800 euros del Fons de Contingència, directament relacionada amb l’aplicació de la valoració de llocs de treball.
El president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, ja havia defensat al novembre la voluntat del govern de continuar treballant amb la Junta de Personal per aplicar la nova valoració tan aviat com sigui possible. Tot i això, ERC reclama que les mesures es concretin amb més celeritat i que el govern doni una resposta efectiva a unes reivindicacions que continuen obertes.
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