Medi ambient
Lladó rep 32.000 euros per impulsar una anella ramadera contra els incendis
La Fundació Emys habilitarà pastures i introduirà bestiar extensiu amb seguiment GPS per reduir el risc forestal i afavorir la biodiversitat
Laura Teixidor
La Fundació Emys rebrà 32.000 euros per impulsar l’Anella Ramadera de Lladó, un projecte mediambiental que preveu habilitar pastures i introduir bestiar extensiu per reduir el risc d’incendis forestals, augmentar la biodiversitat i revitalitzar l’activitat agrària local. La iniciativa ha estat reconeguda dins la vuitena Convocatòria Solidària BBVA Futuro, impulsada per BBVA Asset Management.
El projecte planteja utilitzar la gestió ramadera com a eina per mantenir espais oberts i reduir la càrrega vegetal en punts estratègics del territori. La presència de bestiar extensiu ha de contribuir a fer una gestió més sostenible de l’entorn i a reforçar la prevenció davant el risc d’incendis, un dels objectius principals de la convocatòria d’aquest any.
L’Anella Ramadera de Lladó també incorpora tecnologia de tanques virtuals amb collarets GPS, que permetran fer el seguiment del bestiar i ordenar-ne el moviment dins les zones de pastura. A més, la iniciativa inclou seguiment científic, actuacions de recuperació de fauna local al riu Manol i tallers de sensibilització amb l’escola del municipi.
El projecte gironí és un dels quatre catalans reconeguts en aquesta edició de la convocatòria, que en conjunt destinarà 168.000 euros a iniciatives socials i mediambientals a Catalunya. Les actuacions premiades tindran impacte a Lleida, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Castellterçol, Castellcir i Lladó.
A més de la Fundació Emys, també han estat reconeguts projectes vinculats a l’atenció a persones amb discapacitat física o neurològica, la investigació contra el càncer colorectal i el reforç educatiu de menors en situació de vulnerabilitat. En el cas de Lladó, l’ajut se centra en la prevenció d’incendis a través de la gestió sostenible del territori.
En el conjunt de l’Estat, la vuitena Convocatòria Solidària BBVA Futuro ha premiat 25 iniciatives, que rebran entre 32.000 i 72.000 euros fins a sumar una donació total d’un milió d’euros. Enguany, la convocatòria ha posat especial atenció en projectes mediambientals vinculats a la restauració, la reforestació i la prevenció d’incendis forestals.
Segons BBVA Asset Management, en aquesta edició s’han revisat 250 candidatures, de les quals 189 complien tots els requisits i van passar a la fase de valoració. Des del llançament de la iniciativa, BBVA Futuro ha destinat més de set milions d’euros a projectes amb impacte social i mediambiental.
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