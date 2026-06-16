Eleccions Municipals 2027
Eva Trias presenta l'"alternativa" de canvi polític a l'Escala per al 2027
La candidata i actual portaveu d'Alternativa per l'Escala defensa un projecte basat en la proximitat, la transparència, la coherència i el benestar dels veïns
L'empresària Eva Trias ha presentat a les instal·lacions del restaurant El Molí de l’Escala, la seva candidatura a l’alcaldia per Alternativa per l’Escala de cara a les pròximes eleccions municipals. L’acte va reunir més de 200 persones i va servir per visualitzar el pas endavant de la formació, que vol consolidar-se com a opció de govern després d’haver entrat a l’Ajuntament amb dues regidories en les municipals del 2023.
Trias va situar el seu projecte polític al voltant de tres eixos: "proximitat, transparència i coherència", i va posar èmfasi en el benestar dels escalencs com una part essencial i paral·lela al bon tracte que requereix el turisme. La candidata va defensar que la seva voluntat política "té un únic centre: el poble de l’Escala" i va remarcar que el seu compromís es basa en "el treball, l’esforç i, sobretot, escoltar i atendre totes les persones que ho necessitin". En aquest sentit, va plantejar la candidatura com una alternativa a les dinàmiques polítiques actuals i com una proposta construïda des de la relació directa amb els veïns.
Un ajuntament obert
La cap de llista d’Alternativa per l’Escala va reivindicar un ajuntament "obert i proper", amb una transparència absoluta tant en l’àmbit econòmic com en la gestió municipal. Trias va insistir que l’administració ha de retre comptes, actuar amb honestedat i transformar els compromisos en fets. "Sempre he cregut que les coses han de ser clares, senzilles i entenedores", va afirmar durant la seva intervenció.
Un dels missatges centrals de l’acte va ser la voluntat de prioritzar el manteniment ordinari del municipi per damunt de les grans actuacions i va posar com a exemple la qualitat de l’aigua. Trias va assegurar que la seva proposta implica evitar les "obres faraòniques" i concentrar els recursos en la neteja, la conservació i el manteniment de l’Escala. La candidata va defensar que el municipi ha de recuperar la imatge d’un poble "net, endreçat i amb l’essència marinera" que, segons va dir, s’ha anat perdent amb els anys.
La presentació també va servir per reforçar el relat d’un projecte municipalista que vol créixer a partir de la feina feta durant aquest mandat des de l’oposició. Eva Trias va obtenir dues regidories en les eleccions municipals del 2023 i ara aspira a millorar de manera significativa aquest resultat amb una candidatura més estructurada, un equip ampliat i una agenda política treballada amb temps. La formació preveu continuar desplegant trobades i espais de participació per recollir propostes veïnals i definir les prioritats del programa.
L’acte, en format entrevista i conduït per Jofre Serret, primer tinent d’alcalde de Malgrat, va comptar amb la presència de representants d’altres candidatures amb una orientació política pròxima, com Pere Gotanegra, de Lliures de Roses i presentador de l’esdeveniment; Mireia Monterde, regidora escalenca d’Alternativa, i Àngela Domènech, de Lliures de Figueres, entre altres. La seva assistència va reforçar la imatge de xarxa entre projectes municipalistes que volen guanyar pes en diferents poblacions de l’Empordà i que comparteixen un discurs centrat en la gestió local, la proximitat i la voluntat de canvi.
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