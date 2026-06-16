Política
Els dos regidors del govern a Pont de Molins anuncien que votaran en contra la moció de censura
Els dos edils defensen la feina realitzada i consideren que la maniobra per treure l'alcaldessa que es va presentar per ERC i s'ha passat al PSC té "poc a veure amb la gestió municipal"
Els dos regidors de Pont de Molins al govern, Adela Pereira i José Castillo, han anunciat que votaran en contra de la moció de censura contra l'alcaldessa, Marie L. Gournay. Defensen la feina que s'ha portat a terme durant aquests tres anys i consideren que les motivacions per presentar la moció tenen "poc a veure amb la gestió municipal".
MEScat Pont de Molins ha anunciat que votarà en contra de la moció. La formació ha fet públic que la seva regidora, Adela Pereira, i el regidor d’ERC José Castillo (les formacions es van presentar a les darreres eleccions juntes) rebutjaran la iniciativa, impulsada per tres regidors de Junts i un regidor d’ERC cessat.
Els dos regidors, que formen part de l’equip de govern, asseguren que prendran la decisió "en coherència amb la feina feta durant aquests tres anys de mandat" i amb el compromís adquirit amb la ciutadania de Pont de Molins.
D'ERC al PSC
Segons MEScat, tot i que l’alcaldessa ha fet recentment el pas d’incorporar-se a una altra opció política, la resposta adequada no és una moció de censura, sinó mantenir la continuïtat d’un projecte de govern que, segons la formació, "ha demostrat ser eficaç" i encara té actuacions pendents.
"Estem en contra d’aquesta moció de censura perquè pensem que l’equip de govern, durant aquests tres anys de mandat, ha fet molt bona feina i encara queden moltes iniciatives per acabar de realitzar durant l’últim any de mandat", expressen els regidors en el comunicat.
La formació defensa que el govern municipal ha treballat "amb rigor" i amb una orientació clara cap als interessos del municipi. En aquest sentit, MEScat posa com a exemple la presentació, aquest dissabte 13 de juny, d’una auditoria de l’anterior govern municipal, un dels compromisos electorals que la formació havia inclòs al seu programa. L'auditoria reflecteix diverses irregularitats amb pagaments sense la justificació correcta o contractacions sense concurs.
MEScat Pont de Molins considera que les motivacions que hi ha darrere de la moció de censura tenen "poc a veure amb la gestió municipal" i fa una crida a la resta de forces polítiques a prioritzar els interessos del municipi i dels veïns per davant d’altres consideracions de caràcter polític o personal.
La formació recorda que el 2019 va obtenir dues regidories i que, el 2023, en coalició amb ERC i amb una llista cremallera, va guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta i va assumir el govern del poble. MEScat sosté que aquell mandat de confiança "segueix vigent" i defensa que el vot contrari a la moció respon a la responsabilitat envers el municipi.
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