Educació
Educació invertirà 150.000 euros per renovar l'escola de Portbou
El director dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional, Miquel Marcè, ho va anunciar durant una visita
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, i el director dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, Miquel Marcè, van visitar, a finals del mes de maig, l’escola Sant Jaume de Portbou, juntament amb l’equip directiu del centre educatiu. Durant la visita, el director va detallar que el Departament d’Educació preveu invertir, aquest any, un total de 150.000 euros en la renovació de la major part dels tancaments de l’edifici escolar.
Aquesta actuació formarà part del compromís de millora i manteniment de les instal·lacions educatives del territori, amb l’objectiu de garantir espais d’aprenentatge més segurs, confortables i eficients.
Actuacions previstes
La intervenció, que se suma a una actuació prèviament anunciada per a la renovació dels patis del centre, permetrà avançar de manera significativa en la modernització de l’escola Sant Jaume. Entre les millores previstes, destaca la substitució de les finestres batents per sistemes de finestres corredisses, una actuació que afavorirà tant la seguretat de l’alumnat com la funcionalitat dels espais.
Es renovaran els tancaments per millorar notablement l’aïllament tèrmic de l’edifici
A més, la renovació dels tancaments contribuirà a millorar notablement l’aïllament tèrmic de l’edifici. Això es traduirà en una millor regulació de la temperatura interior, amb espais més frescos durant els episodis de calor intensa i una major retenció de l’escalfor durant els mesos d’hivern, afavorint, així, el confort de l’alumnat i del personal docent.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Portbou i el Departament d’Educació reafirmen el seu compromís amb la millora de les infraestructures educatives, treballant per poder oferir unes condicions òptimes per al desenvolupament educatiu dels infants.
Una nova inversió que posa de manifest el compromís del Govern de la Generalitat amb l’educació pública i amb la millora dels equipaments escolars.
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