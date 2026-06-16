Detenen quatre homes per sis robatoris a l'interior de cotxes en municipis de l'Empordà
En una altra investigació es va detenir l’autor d’un robatori violent a una octogenària comès a la Bisbal
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, d'entre 20 i 30 anys, per sis robatoris comesos a l'interior de cotxes en diversos municipis de l'Alt i el Baix Empordà. Els fets es remunten al 12 de juny quan la policia va saber que hi havia hagut quatre robatoris amb força a l'aparcament d'un establiment de restauració de Fontanilles. Immediatament, els agents van obrir una investigació i, després d’estudiar diversos indicis, van identificar el vehicle amb el qual es desplaçarien els lladres. L’endemà, cap a les cinc de la tarda, una patrulla que es trobava fent tasques de prevenció de robatoris en diferents aparcaments, va veure el vehicle sospitós circulant amb quatre homes a dins.
Els agents van aturar el turisme a Serra de Daró i van identificar els quatre joves. En escorcollar el cotxe hi van trobar una gúbia i una vareta de ferro d’un metre d’allargada, amagats sota l’estora del maleter i un cablejat de color negre que havia estat denunciat com a sostret. Davant les evidències van detenir les quatre persones com a presumptes autors dels quatre robatoris a interior de vehicle del dia anterior.
Els investigadors van poder atribuir al grup dos robatoris a interior de vehicle més, un comès el passat dia 9 de juny a l’aparcament d’un càmping de Sant Pere Pescador i un segon robatori comès a l’aparcament d’un restaurant de Santa Cristina d’Aro el dia 12 de juny.
Els joves sempre utilitzaven el mateix 'modus operandi', feien palanca i forçaven les portes davanteres amb una eina tipus gúbia i introduïen una vareta per accionar la maneta interior i obrir la porta.
Els detinguts, dos dels quals amb antecedents per fets similars, van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal el dia 15 de juny.
Estrebada per una cadena d'or
En una altra investigació, els Mossos també van poder detenir l'autor d'un robatori violent a una dona a la Bisbal d'Empordà. Els fets es remunten al dia 6 de juny quan, pels volts de les 12 hores del migdia, una senyora octogenària es trobava caminant pel carrer Raig de la Bisbal i un home la va abordar i li va estirar fortament el collar i la creu que portava posada.
Gràcies a la col·laboració ciutadana i les gestions policials es va identificar l’autor d’aquest robatori. Es tractava d’un home de 28 anys, sense antecedents, que van detenir ahir i que ha passat disposició judicial aquest dimarts també davant del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal.
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