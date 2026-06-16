Solidaritat
Crit d'ajuda per salvar la Mila, una gata en estat greu després d'un atac a l'Escala: recullen fons per operar-li la boca
La família ha impulsat una campanya solidària per poder assumir les despeses veterinàries derivades de l'agressió
L'animal va ser colpejat amb una pala i va arribar a casa en estat crític i amb la pota trencada
La Mila, una gata del barri de Rosa Lau de l’Escala, continua sota seguiment veterinari després de patir una agressió que li ha causat lesions molt greus, segons ha detallat la seva família. L’atac hauria tingut lloc el diumenge 31 de maig, quan l’animal va aparèixer en estat crític davant de casa i va haver de ser traslladat d’urgència a un centre veterinari. A conseqüència de l’atac, la Mila ha hagut de ser sotmesa a dues operacions de la boca i continua en tractament.
Ferida de mort
Segons explica la família, la intervenció ràpida va ser clau per estabilitzar-la. "Va arribar en molt males condicions a davant de casa, quasi morta, i vam haver de portar-la immediatament al veterinari d’urgències", relaten. Tot i la millora inicial, el seu estat continua sent molt delicat i requereix seguiment continuat. A més està pendent d’una nova operació. "La part que té més afectada és la boca, ja que la van colpejar amb una pala. Per això la Mila necessita una altra operació, després que li hagin col·locat ja quatre claus per ajun tar-li la boca".
La família creu que també li van tirar oli bullent a la cara i expliquen que va arribar amb la pota trencada. Davant la gravetat de les lesions i el cost econòmic de les intervencions que necessita, la família ha obert una campanya solidària de recaptació de fons que els permeti cobrir els costos del tractament.
La Mila ha necessitat diferents intervencions i proves mèdiques, fet que ha generat unes despeses elevades que la família no pot assumir per si sola. "La tarifa de l'atenció veterinària que requereix és molt alta i nosaltres no disposem dels recursos necessaris per afrontar aquest procés. Qualsevol ajuda, per petita que si gui, ens acosta una mica més a po der-li donar el tractament que necessita".
Per poder ajudar la Mila, la família ha informat de dos números de telèfon: 621 264 435 i 621 264 301, on es pot demanar més informació i també fer aportacions a través de Bizum per contribuir a la recuperació de la Mila. Des de l’entorn de l’animal, es demana també la màxima difusió del cas per arribar al màxim nombre possible de persones. De moment, no hi ha informació oficial sobre la identificació de la persona responsable dels fets.
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