Salut
L'Escala confia en els gossos com a teràpia per a infants amb TEA
L'associació TEA Alt Empordà, en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Escala i CTAC Girona, posarà en marxa una prova pilot de teràpia assistida amb gossos per a infants i adolescents amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
Amb la voluntat d’apropar noves eines terapèutiques al territori, la Sala d’Actes de l’Escala es va convertir dijous passat en l’espai de presentació del projecte de teràpia assistida amb gossos per a persones amb TEA, que l’associació TEA Alt Empordà ja duu a terme amb èxit a poblacions com Figueres i Llançà.
La xerrada va anar a càrrec d’Eloi Bordas, professional del CTAC, el Centre de Teràpies Assistides amb Cans, entitat de referència en intervencions assistides amb animals. Durant la sessió es van exposar els beneficis d’aquesta metodologia, que treballa aspectes com la comunicació, les habilitats socials, la regulació emocional i l’autonomia personal, sempre adaptant-se a les necessitats de cada usuari.
La jornada va reunir un nombrós públic i va generar una resposta molt positiva entre les famílies assistents, que van valorar la possibilitat de disposar d’un recurs terapèutic especialitzat a prop del territori. Segons l’associació TEA Alt Empordà, l’interès detectat obre la porta a la posada en marxa d’un programa estable.
"Si l’interès es manté i les famílies continuen considerant que la proposta s’ajusta a les seves necessitats, es preveu iniciar a partir del mes de setembre un programa continuat de teràpia assistida amb gossos que pugui donar servei al col·lectiu TEA de l’Escala i rodalia", ha explicat la presidenta de l’entitat, Tamara Carranza. La trobada va permetre resoldre dubtes i compartir experiències, i va posar de manifest la demanda creixent de recursos especialitzats al territori.
La teràpia assistida amb gossos treballa la comunicació, les habilitats socials i la regulació emocional
El projecte compta també amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala, que ha expressat la seva voluntat de col·laborar per ampliar els recursos terapèutics disponibles al municipi i reforçar les polítiques d’inclusió i benestar. La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, remarca la importància de tirar endavant projectes com aquest, "amb ganes de donar resposta a necessitats concretes i d’oferir un municipi més inclusiu i amb qualitat de vida". "En els darrers anys, hem iniciat diverses iniciatives en aquesta línia, com és el cas del lleure inclusiu, i l’objectiu és continuar treballant en nous projectes", afegeix De Cruz.
El dia 25 de juny està previst fer una sessió gratuïta al centre cívic Xalem, a la qual seguiria una prova pilot de cinc sessions durant el mes de juliol, els dies 2, 9, 16, 23 i 30. Durant el mes de juliol s’aplicarà un preu excepcional de només 17 euros per poder provar aquesta teràpia amb gossos i avaluar-ne la possible continuïtat de cara al setembre. Des de l’associació TEA Alt Empordà, s’informa que el preu real de la teràpia és de 85 euros mensuals, però que, gràcies a la bonificació de soci de l’entitat, es podria reduir a entre 25 i 40 euros mensuals per a les persones que hi participin a partir del setembre.
El gos actua com a element motivador i facilitador del procés terapèutic, afavorint la interacció i la creació de vincles positius que contribueixen a assolir objectius terapèutics de manera més natural i efectiva. La teràpia assistida amb gossos és un mètode que ha demostrat ser eficaç en la millora de diverses àrees en infants i adolescents amb TEA.
Al llarg dels anys, l’Associació TEA Alt Empordà ha proporcionat aquesta teràpia assistida amb animals, que ja ha mostrat resultats positius en experiències prèvies amb infants i adolescents amb TEA. Actualment, s’ofereix a Figueres a un total de 20 infants anualment.
Generar impacte positiu en les famílies
La xerrada sobre el projecte de teràpia assistida amb gossos celebrada dijous passat a l’Escala va reunir un nombrós públic i va generar un alt nivell d’interès entre les famílies assistents. Durant la sessió es van explicar els objectius del programa que forma part d’una estratègia continuada per generar impactes positius i duradors en la vida de les persones amb TEA i les seves famílies.
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