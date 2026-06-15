Successos
Dos detinguts per estafar més de 100.000 euros en targetes de combustible clonades arran de l'alerta d'una benzinera de l'Empordà
Els Mossos d'Esquadra els han arrestat a Blanes
Els pagaments s'havien fet en gasolineres d'autoservei amb pagament automàtic
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes dos homes de 28 i 44 anys per estafar més de 100.000 euros en pagaments de targetes de combustible que havien clonat. Els fets haurien tingut lloc entre el novembre del 2024 i finals de juny del 2025 en gasolineres d'arreu de l'Estat i d'altres països europeus. El responsable d'una benzinera de Vilamalla va denunciar a la policia que portava mesos rebent reclamacions d'alguns clients que negaven haver fet compres de combustible que els havien facturat. Els dos homes feien els pagaments en gasolineres d'autoservei i amb pagament automàtic perquè no hi ha personal físic al lloc.
La investigació policial es va centrar en aquest establiment de Vilamalla. Els agents van recopilar informació que concretava que s'havien estafat un total de vint empreses de transport de mercaderies per carretera. Els lladres havien clonat les targetes que feien servir per pagar el combustible i posteriorment es feien pagaments fraudulents d'entre 2.500 i 10.000 euros. Els afectats van presentar les denúncies a diferents punts de l'Estat.
Les empreses havien presentat reclamacions a la benzinera queixant-se que els havien cobrat subministraments de combustible que no havien fet o també compres de productes a la botiga. Les empreses comprovaven que els camions que havien posat combustible no eren de la seva empresa. En alguns casos, la gestora de la benzinera havia avançat els diners cobrats per no perdre els clients.
En total, es calcula que els dos homes havien pagat fraudulentament 100.000 euros només en subministrament de combustible que havien fet en aquest establiment de l'Alt Empordà. El perjudici econòmic, però, ascendeix a molt més perquè les targetes clonades es van fer servir en diferents punts de l'Estat i també en altres països europeus. La policia assegura que hi havia un repartiment de tasques de tots els membres que formaven part del grup que clonava les targetes.
Finalment, els investigadors van detenir a Blanes dos dels membres de l'organització. Malgrat tot, la investigació segueix oberta i per això no es descarten noves detencions. Els Mossos consideren que els dos arrestats són responsables dels delictes d'estafa continuada, falsificació i pertinença a un grup criminal. Els dos homes, que tenien antecedents, ja han passat a disposició judicial.
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