Del camp a taula
Castelló d'Empúries reviu la tradició pagesa amb la Festa de la Sega
El bon temps acompanya una jornada de demostracions d'eines antigues, la presentació del catàleg de llavors i el concurs del pagès de ferro, dedicada a preservar la memòria pagesa del municipi.
Castelló d'Empúries va celebrar aquest passat cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada inclosa dins la proposta Del camp a la taula i dedicada a reivindicar les feines tradicionals del camp, el patrimoni agrícola i la cultura pagesa del municipi. El bon temps va acompanyar l'activitat i va afavorir una bona participació en una programació pensada per a tots els públics.
La festa va començar al matí amb activitats familiars a la Sala Polivalent, com els inflables per a la mainada, el matí juganer amb jocs de taula sobre alimentació i pagesia i el joc Museus en joc, impulsat amb la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. També es va poder visitar a l'Ecomuseu Farinera l'exposició Desacompassats. Clima i humanitat en conflicte.
Un concurs de força i habilitat
Un dels moments centrals del programa va ser la 2a edició del Pagès de Ferro, un concurs que combina habilitat, força i esperit lúdic, i que s'ha convertit en un dels atractius de la jornada. La proposta va comptar també amb servei de bar a càrrec de GEIS i amb un ambient festiu vinculat al món rural i a les tradicions agràries.
La programació va posar un accent especial en la presentació del catàleg de llavors i varietats locals de l'Empordà, a partir de l'estudi de prospecció de varietats locals presentat a la Sala Polivalent. L'acte va anar a càrrec d'Adrinoc i l'Espigall, amb la participació de la cuinera i escriptora Maria Nicolau, i va servir per remarcar la importància de preservar la biodiversitat agrícola i el coneixement associat a les varietats tradicionals.
A la tarda, el protagonisme es va traslladar al camí de Can Bech, on es va fer la demostració de sega tradicional amb tracció animal amb cavalls i també amb tracció mecànica, amb la participació de La Coromina, membre de l'Associació Catalana de Tracció Animal, i dels Amics dels Tractors d'Època de l'Empordà. Els assistents van poder veure de prop eines, maquinària i tècniques que formen part de la memòria pagesa de l'Empordà.
La jornada es va completar amb el joc Troba l'intrús, sardanes amb la Cobla Rossinyolets i un berenar de coca amb xocolata a l'Ecomuseu Farinera. La Festa de la Sega es consolida així com una cita festiva i divulgativa que manté viu el vincle de Castelló d'Empúries amb el seu passat agrícola i amb la transmissió del patrimoni rural.
Del camp a taula ha estat organitzat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i l'Ecomuseu Farinera amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola de Castelló d'Empúries i el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les imatges de la Festa de la Sega han estat fetes per Manel Puig Palmer.
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