Política
Una auditoria destapa despeses irregulars a Pont de Molins: una bici elèctrica, un cotxet i 7.700 euros en un restaurant
L'alcaldessa, Marie L. Gournay, va presentar en un acte públic els resultats de l'informe que analitza els comptes del 2012 al 2025
El PSC, partit amb el que es presentarà Gournay el 2027, denuncia "anys de descontrol en la despesa pública"
L'alcaldessa de Pont de Molins, Marie L. Gournay, va presentar dissabte, en un acte públic, una auditoria independent externa dels comptes municipals que revela despeses de més de 7.700 euros en un únic restaurant, una bicicleta elèctrica sense destí conegut o més de 9.000 euros en combustible quan només es disposa d'un vehicle lleuger. Gournay, que es va presentar amb ERC, va anunciar a l'abril que seria candidata del PSC el 2027. Els socialistes denuncien que l'informe destapa "anys de descontrol en la despesa pública". Estava previst presentar l'auditoria a finals de mes, però la moció de censura de tres regidors de Junts i un d'ERC, amb un ple previst el 18 de juny, hauria portat a avançar-ne la presentació.
En un comunicat del PSC, s'exposen diverses dades de l'informe que dissabte es van fer públiques en un acte. L'auditoria ha analitzat l'activitat econòmica des del 2012 fins al 2025. Detectaria "un volum significatiu de despesa sense justificar adequadament" i "diversos procediments de contractació executats sense concurrència competitiva".
Entre les dades que s'hi esmenten hi ha la compra d'una bicicleta elèctrica per valor de 1.690 euros l'any 2020, sense que consti cap destí final, o una factura de 825 euros d'un cotxet de nadó assumida per l'Ajuntament.
Les despeses de restauració són diverses. El 26 de juliol de 2022, denuncia el PSC, l'Ajuntament va assumir una factura de 440 euros per quatre menús degustació al Festival de Peralada. L'àpat estava relacionat amb "un tècnic procedent de la Generalitat que havia estat contractat amb l'objectiu de desenvolupar el projecte d'una depuradora al municipi". Però, segons el PSC, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va confirmar que no hi havia previsió de construir cap depuradora perquè la planificació contemplava la connexió de les aigües residuals del municipi amb l'EDAR de Figueres.
L'informe, segons els socialistes, posa el focus sobre la contractació d'aquest tècnic sense concurs públic. Entre els anys 2012 i 2019, el seu cost per a les arques municipals hauria ascendit a 36.729,59 euros, mentre que entre 2019 i 2021 la seva remuneració es va incrementar fins als 63.049,86 euros. "En conjunt, el cost acumulat va arribar als 99.779,45 euros", constaten.
A aquestes quantitats s'hi afegeixen despeses de restauració vinculades a reunions entre l’aleshores alcalde i aquest mateix tècnic. La documentació inclou, entre d'altres, exposen, "un dinar de jubilació per valor de 301,86 euros el maig de 2021, una despesa de 203,65 euros a l'Hotel Pirineus el juny del mateix any, posterior a la jubilació; i un altre dinar de 204,10 euros el mes de juliol següent".
L'anàlisi de les targetes de crèdit municipals revelaria, al seu entendre, una pràctica recurrent de despeses en restaurants. En un únic establiment, hi consten 11.309,30 euros, dels quals 7.700 no estarien justificats adequadament com a representació institucional. El PSC revela que de l'auditoria se n'interpreta que "alguns regidors dinaven de forma habitual coincidint amb la convocatòria de juntes de govern i plens municipals, i que també existeixen factures de sopars al Castell de Peralada sense una justificació vinculada a l'activitat institucional".
També s'hi recull una factura de 944,67 euros el maig de 2019 per un càtering d'un acte polític de promoció de la candidatura de l'aleshores alcalde i candidat Josep Fuentes i de l'exconseller Felip Puig; i, dos dies després, coincidint amb la jornada electoral, una altra factura de 484 euros.
Hotels i restauració
Altres despeses de les quals informen es van produir entre el 24 de maig i el 4 de juny de 2019, amb "diverses factures d'hotel i restauració que revelen una despesa acumulada en poc més de deu dies de 2.314 euros", quan, segons diuen, un decret de l'Ajuntament de Pont de Molins constata que l'alcalde va estar de vacances entre el 27 de maig i el 2 de juny.
La despesa de protocol "constitueix un dels principals focus de preocupació en les conclusions de l'auditoria", amb una partida el 2020 de 5.300 euros, però amb una despesa final de 10.656 euros. L'any 2021, malgrat les restriccions de la pandèmia, "les despeses de protocol van ascendir a 4.626 euros".
Hi ha nombroses factures que, per al PSC, generen interrogants. Obsequis, una factura d'un taller de planxisteria de 633,52 euros, serveis de tintoreria per valor de 153 euros, compra de roba i calçat coincidint amb la celebració de casaments oficials per càrrecs municipals, despeses de perruqueria o una despesa en combustible de 9.298 euros, malgrat que el parc mòbil municipal era d'un vehicle lleuger, un tallagespa i dues desbrossadores. Amb la nova gestió, la despesa es va reduir fins als 4.500 euros i posteriorment als 2.253 euros en el darrer exercici tancat, manifesten.
Davant aquesta situació, el govern actual defensa l'impuls d'una política de contenció de la despesa i sanejament econòmic. Segons les dades municipals, el nivell d'endeutament ha passat del 14,61% al 9,28%, mentre que el romanent de tresoreria s'ha situat en 456.367 euros.
També manifesten que les conclusions de l'auditoria evidencien dues maneres oposades d'entendre la gestió pública.
Moció de censura
El municipi viu un moment polític complicat després que els tres regidors de Junts i un regidor d'ERC cessat, Jordi Carreras, hagin presentat una moció de censura per treure Marie L. Gournay del govern. Si prospera el 18 de juny, Miquel Àngel Castaño podria convertir-se en alcalde.
L'alcaldessa va retirar les competències i delegacions a Carreras per conducta "d'abús de poder", arran de l'ús d'una sala municipal que, segons el govern, hauria "entorpit" una classe de ioga i hauria vulnerat "la privacitat i el benestar" de les usuàries.
Carreras va negar els fets, igual que la professora del curs, i assegurava que algunes alumnes estarien disposades a testificar a favor seu. Junts es va desmarcar de la moció de censura presentada pels regidors a Pont de Molins.
- De presó a jardí: compte enrere per a l'obertura d'una gran zona verda a Figueres
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Anna Gayolà: de fer el Camino de Santiago a gestionar un petit alberg per a pelegrins
- Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts
- Un aventurer fa més de 200 quilòmetres en bici per comprar Taps de Cadaqués: 'A la meva mare li venia de gust tastar-los
- Reindustrialitzar l'Empordà: trens i fàbriques per acompanyar el turisme
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts