Festa
El FestiPOT celebra un cap de setmana d’èxit i diversió amb 3.000 assistents a las Dunas de Sant Pere Pescador
El festival protagonitzat per l’univers d’El Pot Petit, infants i famílies, ha gaudit de tallers, activitats i concerts durant tres dies a Sant Pere Pescador
Carla Ventura Ponce
El fenomen d’El Pot Petit es pot descriure en tres paraules: música, joc i mainada. D’això tractava aquest cap de setmana, però amb un petit gir. No només s’ha celebrat el concert d’un dels grups més populars de casa, sinó que s’ha dut a terme el FestiPOT, un festival de tres dies de programació en què grans i petits han pogut gaudir d’espectacles, tallers i activitats, i on les famílies i l’univers i personatges d’El Pot Petit n’han estat els grans protagonistes. Tot ha quedat ben recollit en cinc principals espais del càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador, que ha rebut, ni més ni menys, que tres mil assistents «entre infants, pares i mares, i tiets i tietes...», deia Jordi Puig, director de la discogràfica catalana U98.
Mentre el plat fort ha estat, és clar, l’actuació del grup encapçalat per la Jana i en Pau, el cartell d’aquest gran petit festival també ha comptat amb tota una varietat d’esdeveniments que s'han anat succeint i no han deixat espai a l’avorriment; contacontes, ioga a la platja, un espectacle de clown, teatre itinerant, dansa o tallers per a nadons, entre molts altres. També, l’espai natural que ha envoltat tota la celebració, ha fet un crit al descans en família, així com ho feia a la diversió, i a un tast d’un estiu que està a tocar.
El FestiPOT tancava avui les portes a les dotze del migdia, al ritme de la Bufant Fort Street Band i amb bones sensacions. «Les famílies han ajudat molt a què això anés bé, la programació ha estat variada, per a totes les edats i públics i… hem encertat, oi, amb la programació?», ha explicat i preguntat a Puig, Helena Bagué, membre d’El Pot Petit, «estem molt contentes», han confirmat els dos. Davant la possibilitat d’una pròxima edició, això sí, han respost amb dubtes «s’ha de valorar, a on, quan...», han conlòs.
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