Salut
L'Escala impulsa una prova pilot de teràpia assistida amb gossos per a infants i adolescents amb TEA
La iniciativa s’adreça a infants i adolescents amb TEA i començarà amb una sessió gratuïta el 25 de juny al centre cívic Xalem
L’associació TEA Alt Empordà, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala i CTAC Girona, posarà en marxa aquest mes al municipi una prova pilot de teràpia assistida amb gossos adreçada a infants i adolescents amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
Dijous passat es va fer fer una sessió informativa sobre el projecte, que ja s’està desenvolupant a Figueres. Ara, l’objectiu és acostar aquesta experiència a l’Escala, sempre que hi hagi prou famílies interessades a participar-hi.
El 25 de juny està prevista una sessió gratuïta al centre cívic Xalem. Posteriorment, la prova pilot constarà de cinc sessions durant el mes de juliol, concretament els dies 2, 9, 16, 23 i 30.
Durant aquest primer mes, el servei tindrà un preu excepcional de 17 euros, amb la finalitat que les famílies puguin provar la teràpia i valorar-ne una possible continuïtat a partir del setembre. Des de TEA Alt Empordà s’informa que el preu real de la teràpia és de 85 euros mensuals, però que, gràcies a la bonificació per ser soci de l’entitat, es podria reduir a entre 25 i 40 euros mensuals per a les persones que continuïn participant-hi.
Les inscripcions per a aquesta prova pilot es poden fer a través de l’enllaç facilitat per TEA Alt Empordà.
A la sessió informativa, els responsables del servei van destacar que "les intervencions assistides amb gossos per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) permeten augmentar la interacció social, disminuir les conductes disruptives, incrementar les conductes de joc i promoure la comunicació, millorant així les habilitats socials i emocionals".
La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, remarca la importància de tirar endavant projectes com aquest, "amb ganes de donar resposta a necessitats concretes i d’oferir un municipi més inclusiu i amb qualitat de vida". "En els darrers anys hem iniciat diverses iniciatives en aquesta línia, com és el cas del lleure inclusiu, i l’objectiu és continuar treballant en nous projectes", afegeix de Cruz.
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