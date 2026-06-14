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Salut

L'Escala impulsa una prova pilot de teràpia assistida amb gossos per a infants i adolescents amb TEA

La iniciativa s’adreça a infants i adolescents amb TEA i començarà amb una sessió gratuïta el 25 de juny al centre cívic Xalem

Un moment de la sessió informativa sobre el projecte.

Un moment de la sessió informativa sobre el projecte. / Ajuntament de l'Escala

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Redacció

Redacció

L'Escala

L’associació TEA Alt Empordà, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala i CTAC Girona, posarà en marxa aquest mes al municipi una prova pilot de teràpia assistida amb gossos adreçada a infants i adolescents amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Dijous passat es va fer fer una sessió informativa sobre el projecte, que ja s’està desenvolupant a Figueres. Ara, l’objectiu és acostar aquesta experiència a l’Escala, sempre que hi hagi prou famílies interessades a participar-hi.

El 25 de juny està prevista una sessió gratuïta al centre cívic Xalem. Posteriorment, la prova pilot constarà de cinc sessions durant el mes de juliol, concretament els dies 2, 9, 16, 23 i 30.

Durant aquest primer mes, el servei tindrà un preu excepcional de 17 euros, amb la finalitat que les famílies puguin provar la teràpia i valorar-ne una possible continuïtat a partir del setembre. Des de TEA Alt Empordà s’informa que el preu real de la teràpia és de 85 euros mensuals, però que, gràcies a la bonificació per ser soci de l’entitat, es podria reduir a entre 25 i 40 euros mensuals per a les persones que continuïn participant-hi.

A la sessió informativa es va

A la sessió informativa es van explicar els objectiu de la teràpia. / Ajuntament de l'Escala

Les inscripcions per a aquesta prova pilot es poden fer a través de l’enllaç facilitat per TEA Alt Empordà.

A la sessió informativa, els responsables del servei van destacar que "les intervencions assistides amb gossos per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) permeten augmentar la interacció social, disminuir les conductes disruptives, incrementar les conductes de joc i promoure la comunicació, millorant així les habilitats socials i emocionals".

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La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, remarca la importància de tirar endavant projectes com aquest, "amb ganes de donar resposta a necessitats concretes i d’oferir un municipi més inclusiu i amb qualitat de vida". "En els darrers anys hem iniciat diverses iniciatives en aquesta línia, com és el cas del lleure inclusiu, i l’objectiu és continuar treballant en nous projectes", afegeix de Cruz.

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