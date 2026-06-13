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Tallada la circulació a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure

L'R11 també es troba sense servei entre Figueres i Portbou per un tren aturat per manca de tensió a la catenària

El primer tren que ha arribat a Ribes de Freser amb la represa parcial del servei ferroviari.

El primer tren que ha arribat a Ribes de Freser amb la represa parcial del servei ferroviari. / Lourdes Casademont / ACN

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ACN

La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada aquest dissabte al matí l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou per un tren aturat per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant un transport alternatiu per carretera, segons Renfe.

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