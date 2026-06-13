Tallada la circulació a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure
L'R11 també es troba sense servei entre Figueres i Portbou per un tren aturat per manca de tensió a la catenària
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada aquest dissabte al matí l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou per un tren aturat per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant un transport alternatiu per carretera, segons Renfe.
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026
- Un aventurer fa més de 200 quilòmetres en bici per comprar Taps de Cadaqués: 'A la meva mare li venia de gust tastar-los
- Els millors plans pel cap de setmana del 13 i 14 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
- Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts