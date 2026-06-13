Política municipal
A Roses, el pacte del 3+1 genera un relleu a l'alcaldia entre PSC i Junts en la recta final del mandat
Sílvia Ripoll i Josep Maria Martínez protagonitzen un canvi de papers al capdavant del plenari amb la complicitat de Gent del Poble
El pacte de govern de Roses signat el juny del 2023 va representar un gir polític de primer ordre: el PSC, Junts per Roses i Gent del Poble van acordar governar plegats i van deixar ERC a l’oposició, tot i que la candidatura de Joan Plana havia estat la més votada el 28M. L’acord posava fi a l’anterior Pacte de Canyelles i obria una nova etapa amb una majoria alternativa formada per socialistes, juntaires i independents i anunciada en un acte conjunt a l’Hotel Marina de l’avinguda de Rhode. L’abast de l’acord es concretava sobretot en el repartiment de l’alcaldia: Josep Maria Martínez, del PSC, assumiria la presidència del plenari durant els tres primers anys del mandat, mentre que Sílvia Ripoll, de Junts per Roses, havia d’ocupar l’alcaldia el darrer any, entre el 2026 i el 2027. És aquest esquema de 3+1 el que ara es farà efectiu, un any abans de les pròximes eleccions municipals. Aquest dissabte, 13 de juny, la sala de plens de l’Ajuntament és l’escenari d’un relleu anunciat que només depèn del vot dels regidors que hi siguin presents. La sala noble de l’antiga Casa Mallol ha de viure un moment especial "carregat d’il·lusió i responsabilitat", segons Sílvia Ripoll.
Gent del Poble va ser clau...
La clau del pacte va ser Gent del Poble, que amb els seus dos regidors va permetre articular una majoria amb el PSC, que n’havia obtingut quatre, i Junts, que en tenia tres. El pacte es justificava, segons els seus impulsors, com l’acord que "millor reflecteix el resultat electoral", malgrat que ERC havia guanyat les eleccions i també havia aconseguit quatre regidors.
Per a ERC, l’acord va ser un cop dur. Joan Plana va lamentar que, després d’haver guanyat les eleccions al conjunt del municipi i en la majoria de districtes, els seus antics socis optessin per una aliança amb el PSC, deixant enrere l’anomenat Pacte de Canyelles, segellat a la platja del mateix nom. El republicà encara va fer una crida pública a Junts per tornar a negociar abans de la investidura, però el pacte va tirar endavant i va permetre el retorn dels socialistes a l’alcaldia de Roses, més d’una dècada després de l’etapa de Magda Casamitjana.
...i deixarà de ser-ho el pròxim mandat
Precisament, Gent del Poble ha estat protagonista abans d’aquest relleu després d’anunciar que no es presentarà a les eleccions municipals del 2027 a Roses. La formació obre així un parèntesi després de 16 anys de trajectòria política municipal, amb etapes tant al govern com a l’oposició, i després d’haver tingut un paper determinant en la governabilitat del municipi durant els darrers mandats. "Ha arribat el moment d’aturar-nos i reflexionar", ha admès Fèlix Llorens en declaracions a l’EMPORDÀ. Llorens comparteix el grup municipal amb Lluís Mas Blanch, el qual va substituir Yanna Arjona el 2025, en circumstàncies doloroses a causa de la malaltia i mort de la regidora. La decisió s’ha pres "des de la responsabilitat i l’honestedat". Gent del Poble remarca que no es tracta d’un adeu definitiu, sinó d’una pausa per "renovar el projecte, incorporar nova gent i noves idees, i poder tornar en el futur amb més força".
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