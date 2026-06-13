Política
Roses estrena alcaldessa: Sílvia Ripoll assumeix el càrrec seguint el pacte de govern
La regidora de Junts ha obtingut nou vots dels disset regidors, complint l'acord amb el PSC i Gent de Poble
Sílvia Ripoll Cayuela (Junts) ha estat escollida alcaldessa de Roses durant la sessió plenària de l’Ajuntament celebrada aquest dissabte migdia a la sala d’actes del consistori. La candidata ha assolit la majoria absoluta de la votació realitzada, en obtenir un total de nou vots dels disset regidors que integren la corporació. D'aquesta manera, es compleix amb el pacte que es va fer el 2023 entre el PSC, Junts i Gent de Poble, en el qual Josep Maria Martínez Chinchilla (PSC) ha estat alcalde durant els primers tres anys, i Ripoll ho serà fins a les municipals de l'any que ve.
En el discurs d’investidura, Ripoll ha destacat la voluntat d’encapçalar "una alcaldia propera, accessible i oberta". La nova alcaldessa ha assegurat que li agrada "la política que es fa al costat de la gent: que escolta abans de decidir, dialoga abans de confrontar i busca solucions abans que excuses" i s’ha compromès a treballar per "una Roses referent a l’Empordà, on viure, treballar i emprendre sigui possible".
Pacte de govern
La sessió extraordinària d’elecció de la nova alcaldessa ha comptat amb una sala de plens que s'ha omplert per a l'ocasió. El primer punt de l’ordre del dia ha estat la presentació de la renúncia de l’alcalde sortint, Josep Maria Martínez Chinchilla, que ha explicat que deixava el càrrec "donant compliment del pacte de legislatura 2023-2027". Martínez mantindrà l’acta de regidor de l’Ajuntament de Roses. En el seu parlament, l’alcalde sortint ha fet balanç dels tres anys de mandat i ha destacat "l’estabilitat municipal i la coordinació fluida entre departaments"
Després de la renúncia, ha assumit la presidència de la sessió el primer tinent d’alcalde, Fèlix Llorens Palou, que ha preguntat als portaveus dels grups municipals si volien presentar candidatura. Se n'han presentat quatre candidats: Joan Plana Sagué (ERC), Sílvia Ripoll Cayuela (Junts); Pere Gotanegra Julià (Lliures), i Ignasi Mulleras Vinzia (Vox). El PSC, Gent del Poble de Roses i el PP han optat per no presentar cap candidat.
La votació s’ha fet pel procediment de mà alçada. Els tres regidors de Junts per Roses, els quatre del PSC i els dos de Gent del Poble de Roses han donat suport a Ripoll, confirmant l'acord anunciat a principi de mandant. Així, ha sumat els nou vots necessaris per ser proclamada alcaldessa. Tot seguit, ha promès el càrrec i Martínez li ha lliurat el bastó de comandament.
L’acte ha continuat amb les intervencions dels diferents portaveus municipals i ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre les quals hi havia els diputats al Congrés Marta Madrenas i Josep M. Cervera; les diputades al Parlament Sònia Martínez i M. Àngels Planas; el síndic de comptes de Catalunya, Ferran Roquer; exalcaldes de Roses, alcaldes de la comarca i representants locals.
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