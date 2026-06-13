Urbanisme
Peralada remodelarà l’Antic Hospital de Pobres - Casa de les Bombes
El projecte de millora d’un "espai públic compartit i obert a tothom" es desenvoluparà amb el suport d’una subvenció de la Generalitat amb el PUOSC
L’Ajuntament de Peralada ha reobert l’espai de l’Antic Hospital de Pobres-Casa de les Bombes com a espai públic, recuperant així un indret perquè els veïns i veïnes en puguin gaudir. Aquesta actuació s’emmarca dins d’un projecte de millora que es desenvoluparà amb el suport d’una subvenció concedida en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). "Volem demanar disculpes per la demora en la posada en marxa d’aquest espai", manifesta el consistori peraladenc, afegint que, amb la seva reobertura, l’Antic Hospital de Pobres torna a estar a disposició de la ciutadania com un lloc de descans, de passeig i joc per als infants, així com un espai de lectura, convivència i trobada.
Aquesta reobertura és el pas previ a la futura remodelació integral de l’espai, que inclourà la rehabilitació de les estructures existents i de la façana, la naturalització de l’entorn i la recuperació d’un antic carrer, així com la millora de la connexió amb la plaça dels Ollers.
En el marc d’aquesta obertura, l’espai compta amb diversos elements d’ús públic, com ara un plafó informatiu del projecte previst, bancs per al descans, papereres, senyalització i una caseta d’intercanvi de llibres.
"Es tracta d’un espai compartit i obert a tothom, i es fa una crida a la ciutadania per mantenir-hi una bona convivència i el respecte mutu. En aquest sentit, es demana la col·laboració de tots i totes per conservar l’espai en bones condicions, evitant llençar deixalles a terra, recollint les deposicions dels animals de companyia i respectant el descans del veïnat, entre altres", declara l’Ajuntament de Peralada, el qual agraeix la comprensió i la col·laboració de tothom i convida la ciutadania a fer seu aquest espai com un lloc de trobada i gaudi compartit.
L’Antic Hospital i Casa de les Bombes a Peralada estava situat, originalment, a l’entrada de la vila, l’antic hospital medieval de Peralada va tenir una funció crucial en donar almoina als pobres i en prevenir l’entrada d’epidèmies a la població. Les excavacions arqueològiques de l’any 2003 van revelar els secrets d’aquest hospital, descobrint una capella i un cementiri on es van exhumar 116 cossos. La sorpresa més fascinant va ser trobar un petit tresor amagat en un dels cossos: 25 monedes d’or del segle XV, actualment exposades al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.
L’any 1835, arran de la desamortització, l’edifici va passar a mans del Sindicat Agrícola de Peralada, que va utilitzar l’espai per emmagatzemar les bombes de reg dels seus associats. Així va sorgir el nom popular de Casa de les Bombes. Aquesta dualitat històrica fa d’aquest lloc un testimoni molt interessant del passat de Peralada, amb els seus orígens hospitalaris i la transició cap a un paper agrícola clau en èpoques posteriors.
Visitat per Josep Rull
Precisament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va fer, el divendres 29 de maig, una visita institucional a la vila, que va iniciar a l’Ajuntament, on va signar el Llibre d’Honor. Posteriorment, va fer un recorregut pel centre històric de Peralada per tal de conèixer alguns dels espais més emblemàtics del municipi, entre els quals el Claustre de Sant Domènec i l’Antic Hospital de Pobres, elements destacats del patrimoni històric i cultural peraladenc.
Aquesta trobada institucional va permetre donar a conèixer la riquesa patrimonial de la vila i compartir impressions sobre la realitat i els reptes del municipi, alhora que va contribuir a reforçar les relacions entre el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada.
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