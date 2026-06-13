Benestar Animal
Progat d'Empuriabrava busca voluntaris per socialitzar gats de carrer i facilitar-ne l'adopció
L'associació demana la col·laboració de persones disposades a acollir animals abandonats, una tasca clau perquè puguin recuperar la confiança i trobar una nova llar
En la protecció animal hi ha una feina que gairebé mai apareix a les campanyes de sensibilització i que se suma a les tasques de rescatar, alimentar i esterilitzar animals. És la socialització dels cadells perquè puguin ser donats en adopció. Aquesta és la necessitat que l’associació Progat d’Empuriabrava considera avui una de les més urgents. La voluntària de l’entitat, Evamaria AdamekJesse, explica que cada vegada és més difícil trobar persones disposades a dedicar el temps necessari a aquesta tasca. «És una feina molt valuosa: aconseguir que un gat que ha nascut al carrer confiï en una persona perquè després pugui ser adoptat», assenyala.
Presència diària
Quan neixen gats en colònies o en espais semiabandonats, el primer impuls acostuma a ser capturar-los o alimentar-los. Però això només resol una part del problema. El pas decisiu arriba més tard: convertir un animal que ha crescut sense contacte humà en un gat capaç de conviure en una llar. I això requereix temps i constància. Sense aquest procés, molts gats no poden arribar a viure en una casa ni trobar una família adoptiva. La socialització exigeix una dedicació molt concreta: una presència gairebé diària en espais domèstics o d’acollida. Però aquí apareix el principal obstacle. La majoria de voluntaris poden oferir només petites franges de temps, mentre que aquest treball requereix una implicació continuada. «Mitja hora al dia no és suficient i, a més, els voluntaris també tenen altres responsabilitats», explica Adamek-Jesse.
Trobar cases d'acollida
L’entitat insisteix en la necessitat de trobar més cases d’acollida que permetin fer aquest treball imprescindible. Les associacions poden gestionar colònies felines i dur a terme campanyes d’esterilització, però sovint el problema no és només econòmic o logístic. També calen persones capaces de transformar la relació d’un animal amb els humans perquè pugui integrarse en una família.
Progat és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1993 per protegir els gats i gossos de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. En col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, gestiona diverses colònies de gats sense llar mitjançant el mètode de captura, esterilització i retorn. Els animals són alimentats, controlats i atesos de manera continuada.
Actualment, l’entitat disposa de dos terrenys. Un és municipal i acull una colònia que l’associació alimenta i supervisa. L’altre és de propietat privada de l’entitat i està destinat principalment als gats que es troben en procés de socialització. Entre els dos espais hi viuen una cinquantena de gats, uns 25 en cadascun. A més, hi ha nombrosos gats de carrer alimentats per particulars. Segons l’associació, moltes persones estan disposades a donar menjar als animals, però és molt més difícil trobar voluntaris que vulguin participar en les captures o dedicar temps a la socialització. Quan els animals han perdut la por als humans, trobar-los una família acostuma a ser relativament senzill.
La càrrega de feina és considerable i recau sovint en un nombre reduït de persones. «Jo també treballo i soc voluntària. Hi ha moments en què fins i tot et planteges deixar-ho perquè és molta feina», reconeix Adamek-Jesse. Tot i això, continua al capdavant d’una tasca silenciosa, però essencial perquè cada vegada més gats puguin deixar enrere la vida al carrer i trobar una llar definitiva.Tot i això, el voluntariat en qualsevol de les tasques que duu a terme l’associació és benvingut, assenyala Adamek-Jesse. “Al mercat d’Empuriabrava, on tenim una parada de venda d’articles per recaptar fons, també necessitem ajuda de persones que ens ajudin a muntar-la, vendre i desmuntar-la”, conclou.
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