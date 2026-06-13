Habitatge
Els habitatges d’ús turístic representen més del 70% de l’oferta d’allotjament de l’Escala
Un estudi revela que el sector genera més de 16 milions anuals i es consolida com a pilar clau de l’economia local
Si s'apliqués el nou decret de la Generalitat, s'haurien de reduir de 3.200 a 1.100
Un estudi sobre els habitatges d’ús turístic (HUT) a l’Escala ha posat de manifest el pes determinant d’aquest tipus d’allotjament dins del municipi, tant en termes d’oferta com d’impacte econòmic. Segons les dades, els HUT representen el 70,5% del total de places d’allotjament i generen més de 16 milions d’euros anuals directes només en ingressos de lloguer.
L’informe, encarregat per l’Ajuntament de l’Escala en el marc de les actuacions finançades pels fons europeus Next Generation, destaca que aquest model no és només complementari, sinó que constitueix la columna vertebral del sistema turístic local. Sense aquesta oferta, la resta d’allotjaments no podria absorbir la demanda turística.
L'alcalde, Josep Bofill, constata “tota aquesta informació és clau per trobar un equilibri entre la importància econòmica dels habitatges d’ús turístic i la necessitat de garantir l’accés a l’habitatge per a la població”.
Actualment, l’Escala és el sisè municipi de Catalunya amb més habitatges d’ús turístic registrats, amb un total de 3.241, que sumen 17.501 places. Tot i això, l’estudi també revela que gairebé la meitat de les llicències concedides no estan en ús.
Aquestes dades arriben en un moment clau, marcat per l’aplicació del Decret Llei 3/2023, que estableix un nou marc regulador dels HUT a Catalunya. Segons l’alcalde si s’apliqués el decret tal com està redactat, l’Escala hauria de reduir el nombre d’habitatges turístics d’uns 3.200 a aproximadament 1.100.
Davant aquesta situació, el consistori preveu iniciar contactes amb altres municipis afectats per reclamar a la Generalitat una revisió de la normativa que tingui en compte les especificitats territorials.
Paral·lelament, s’impulsaran mesures locals com la creació d’una comissió de treball per definir el futur del sector.
Entre les propostes de l’estudi hi ha la depuració del registre d’habitatges inactius, la zonificació del municipi, la creació d’una taula amb els principals operadors i el disseny d’incentius per fomentar la conversió d’habitatges turístics en lloguer residencial de llarga durada.
Des de fa tres anys, no s’atorguen noves llicències i els municipis disposen d’una moratòria fins al 2028 per aplicar les noves regulacions.
L’estudi forma part del projecte Roadmap Turístic, inclòs dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons europeus Next Generation EU.
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