L'Escala reobre aquest cap de setmana l'accés a l'Illa Mateua
L'Ajuntament ha col·locat malles per evitar els despreniments de roques
L’accés a la cala de l’Illa Mateua de l'Escala es reobrirà dissabte després de reforçar el penya-segat on hi hagué un despreniment el 2022. S'han portat a terme treballs de consolidació i la millora de l'escala d'accés. Això permetrà després de quatre anys l'accés lliure.
Després de diverses temporades reclamant una actuació al departament de Costes per garantir la seguretat de la zona, aquest va arribar a redactar un projecte per instal·lar una malla de retenció al tram de penya-segat que no en disposava. Tanmateix, posteriorment va canviar de criteri i va descartar intervenir-hi directament.
Davant aquesta situació, el consistori va decidir incloure l’actuació dins del projecte de millora i senyalització de l’entorn de Punta Montgó.
La iniciativa ha comptat amb finançament dels fons europeus Next Generation i ha requerit un llarg procés de tramitació, ja que necessitava l’aprovació de diverses administracions superiors i del parc natural.
Els treballs han inclòs la retirada de flora invasora, la millora de la senyalització d’itineraris i espais, així com l’adequació dels accessos tant a la zona dels búnquers de Punta Montgó com a la mateixa cala de l’Illa Mateua. També s’ha instal·lat una malla de contenció per prevenir nous despreniments.
Aquesta actuació s’ha dut a terme en el marc del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons europeus NextGenerationEU.
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