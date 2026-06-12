Jornada inclusiva
Figueres omple la plaça Catalunya per defensar els drets de les persones grans
Més de 700 alumnes de l’Alt Empordà participen en la caminada i en la lectura d’un manifest que reivindica "cuidar dignament" i combatre l’edatisme
La plaça Catalunya de Figueres s’ha convertit aquest divendres en el punt de trobada comarcal per reivindicar els drets de les persones grans. Més de 700 alumnes de l’Alt Empordà han participat en la caminada i en la lectura del manifest, en una jornada pensada per posar en valor el bon tracte, la dignitat i la necessitat de construir una comunitat més cuidadora.
L’acte s’ha emmarcat en la Caminada pels Drets de les Persones Grans, que ha tancat el programa itinerant d’activitats impulsat per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, liderada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Salut Empordà. La programació s’ha desplegat entre el 12 de maig i el 12 de juny en diferents municipis de la comarca, amb xerrades, tallers i propostes de sensibilització al voltant de les cures i el bon tracte.
El moment central de la jornada ha estat la lectura del manifest per la defensa dels drets de les persones grans, elaborat conjuntament pel Consell d’Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries, les persones grans del centre de dia i residència Toribi Duran i representants del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà. El text d’enguany ha tingut com a lema "Cuidar dignament" i ha volgut visibilitzar la importància de cuidar les persones al llarg de tota la vida, respectant tant els drets de qui cuida com de qui és cuidat.
El manifest defensa que cuidar dignament vol dir fer-ho "de manera respectuosa, correcta i amb humanitat", tenint en compte els valors i la dignitat de cada persona. També recorda que les cures formen part de la vida i que, en un moment o altre, tothom cuidarà o serà cuidat. "Les persones grans ens han cuidat i ho continuen fent", remarca el text, que situa la responsabilitat de cuidar com un compromís compartit de tota la comunitat.
Entre les reivindicacions, el document reclama cures dignes, amb delicadesa, respecte, amor i humor, perquè cap persona se senti una càrrega. També exigeix el respecte als drets humans universals, el dret a expressar-se, ser escoltat, decidir lliurement i viure una vida plena, així com el rebuig a qualsevol forma de discriminació per raó d’edat.
El text posa l’accent en la necessitat de garantir l’accés a la informació, simplificar els tràmits, assegurar l’accés universal a la tecnologia i treballar per uns entorns segurs, accessibles i sense barreres. En aquest sentit, la crida final mira cap al futur i defensa una comarca amb municipis més còmodes, accessibles i plens de drets, que respectin les persones de totes les edats i construeixin una comunitat més cohesionada.
Reconeixement dels joves
La veu dels joves també ha tingut un paper destacat en el manifest, amb un missatge de reconeixement cap a les generacions grans: "Escoltem les persones grans, que ens han cuidat, ens han estimat i ens han deixat el seu llegat". Les persones grans, al seu torn, han reivindicat poder continuar aportant a la societat i han deixat una idea de fons: "Sense dignitat no hi ha cures; sense cures no hi ha vida".
La jornada de Figueres ha posat el punt final a un programa que també ha tingut caminades a Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà, la Jonquera i Peralada, amb itineraris adaptats per a persones de totes les edats i la participació de centres educatius, entitats de lleure, centres de dia i casals de gent gran. L’objectiu, segons el Consell Comarcal, és sensibilitzar la ciutadania, promoure el bon tracte i reforçar el treball en xarxa al conjunt de l’Alt Empordà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Fracàs
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La recerca del menor desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí per terra, mar i aire
- Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament