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Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat

La Guàrdia Civil ha precintat les motos d'aigua de l'empresa per un cop que han trobat a la del menor

Policia i Guàrdia Civil custodiant la moto aquàtica.

Policia i Guàrdia Civil custodiant la moto aquàtica. / Marina López

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Gerard Vilà

Roses

Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses quan anava amb moto d'aigua ha perdut en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos estan repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció, Jordi Marquès, explica que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que se l'emportessin cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que organitzava la sortida guiada en què participava el jove. Segons apunta el Diari de Girona, mitjà del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, la decisió s’ha pres arran del fort cop que presenta la moto de la víctima, localitzada aquest dijous a la platja de Pals.

L'estratègia dels Bombers en la recerca passa, d'una banda, per resseguir la costa per la part sud de Roses fins a Begur i Palamós, per comprovar que el jove no es quedés enganxat en alguna roca. També han fet sobrevolar els drons sobre les Illes Medes i els submarinistes del GRAE fan immersions entre dos i quatre metres, aprofitant la visibilitat "acceptable" que hi ha a la zona.

VÍDEO | Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses

VÍDEO | Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses

ACN

Amb tot, el cap d'intervenció dels Bombers, Jordi Marquès, explica que la hipòtesi sobre la qual treballen és que el jove va perdre en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat al mar. Per això, diu Marquès, no relacionen que el jove pugui estar al mateix lloc que la moto d'aigua que va aparèixer a Pals.

El motiu és que la moto ha seguit el curs del vent i ha estat sempre a la superfície, mentre que la víctima es pot haver enfonsat i haver seguit algun dels corrents marins. En aquest sentit, el cap d'intervenció dels Bombers assenyala que aquests corrents varien molt i que fa dos dies que va desaparèixer.

De fet, Marquès deixa clar que no descarten que es desplacés cap al nord, de nou cap a la zona de l'Almadrava des d'on hauria sortit. "Fa que sigui molt difícil de predir on hauria anat i per això només podem revisar tot el límit de la costa", explica.

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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Agents buscant el menor / DdG

Precinten les motos d'aigua

En paral·lel a la recerca del jove, la Guàrdia Civil segueix amb la investigació i, de moment, ha precintat les motos d'aigua de l'empresa, després de comprovar que la que portava el jove presentava un fort cop. L'aparell va aparèixer aquest dijous a la platja de Pals, on hi havia desenes de banyistes.

A més, els agents han seguit prenent declaració als companys que estaven amb el noi que va desaparèixer. L'avís es va donar pels volts de tres quarts d'onze de la nit, quan van arribar a la zona de Santa Margarida i van veure que el jove no arribava.

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A la recerca hi participen efectius dels Bombers, Salvament Marítim, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Local, Agents Rurals i Creu Roja.

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