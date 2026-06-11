Successos
Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
Els cossos d'emergència segueixen buscant el jove
La Policia Local de Pals ha trobat aquest dijous a la tarda la moto d’aigua del menor d'edat de 16 anys desaparegut a Roses. Segons ha confirmat Salvament Marítim a l’ACN, l’embarcació ha aparegut bolcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, cap a tres quarts de tres de la tarda. Tot i aquesta troballa, els cossos d’emergència continuen buscant el jove, que va desaparèixer aquest dimecres al vespre durant una sortida guiada amb moto d’aigua a Roses.
El noi havia sortit amb una moto d’aigua amb dos joves més i un monitor d’una empresa de lloguer. Per circumstàncies que s’estan investigant, no hauria tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida, tal com estava previst. Els responsables de l’empresa van alertar els serveis d’emergència cap a tres quarts d’onze de la nit, tot i que la família afirma que el menor desaparegut hauria desaparegut abans, cap a dos quarts de nou del vespre.
La recerca del jove desaparegut a Roses, que va començar dimecres a la nit, s’ha anat ampliant cap al sud. Inicialment, els equips treballaven a la zona de Roses, però una simulació feta pels serveis d’emergència apuntava que els corrents marins i el vent podien haver arrossegat el jove cap a l’Escala i Torroella de Montgrí. La troballa de la moto d’aigua a Pals reforça aquesta línia de recerca cap al sud del litoral.
Segons les diferents fonts del dispositiu, l’última zona on se l’hauria vist se situa entre l’Almadrava, Canyelles, la bocana i el port de Roses, i també a l’entorn del castell de la Trinitat. De moment, però, no s’ha localitzat el jove. Els efectius continuen pentinant una àrea extensa per terra, mar i aire.
En l’operatiu hi participen una cinquantena d’efectius dels Bombers amb una vintena de dotacions, també amb drons, així com Salvament Marítim, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Creu Roja, Policia Local i Guàrdia Civil. També s’hi han mobilitzat mitjans aeris de Salvament i dels Mossos. La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per aclarir les circumstàncies de la desaparició.
Els serveis d’emergència mantenen el punt de coordinació al Port de Roses, des d’on s’organitzen els diferents operatius. Els esforços se centren ara a continuar revisant les zones marcades com a probables per la deriva marítima i a descartar nous punts de costa.
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