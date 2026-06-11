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La recerca del menor desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí per terra, mar i aire
Els equips d'emergències han fet una simulació, que apunta que els corrents i el vent l'haurien pogut arrossegar
Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
Gemma Tubert
La recerca del menor de 16 anys desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí. Els equips d'emergències estan pentinant la zona per terra, mar i aire. El sotsinspector de Bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau, ha explicat que han fet una simulació i que aquesta els indica que els corrents marins i el vent que bufa el podrien haver empès cap al sud i cap a algun punt de costa. En l'operatiu, que va començar aquest dimecres a les onze de la nit, hi participen una cinquantena d'efectius dels Bombers amb 20 dotacions —també amb drons—, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Agents Rurals, Creu Roja, Policia Local i Guàrdia Civil, que s'està fent càrrec de la investigació.
Els equips d'emergències busquen el jove des d'aquest dimecres a la nit. En concret, des que pels volts de les onze rebessin l'avís. Segons fonts dels Bombers, el noi va sortir amb moto d'aigua amb un grup amb dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Santa Margarida tal com estava previst. Segons Artau, l'última vegada que se'l va veure va ser entre la bocana i el port de Roses.
Des de Salvament Marítim, han concretat que estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i Canyelles i l'últim lloc on se'l va veure va ser a la zona del castell de la Trinitat. La família, que s'ha desplaçat fins a la zona, afirma que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, cap a dos quarts de nou del vespre. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació que està en marxa per intentar aclarir les circumstàncies dels fets.
Sense "indicis"
De moment, no han aparegut indicis ni tampoc la moto aquàtica amb la qual viatjava el noi. Artau ha explicat que hi ha desenes d'efectius mobilitzats per terra, mar i aire. De Bombers, una cinquantena d'efectius i unes 20 dotacions —entre les quals també hi ha equips de drons—. També hi participa Salvament Marítim, que busca per mar, els Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals, la Policia Local i la Creu Roja. S'hi han mobilitzat també mitjans aeris tant de Salvament com dels Mossos.
La hipòtesi amb la qual treballen és que els corrents i el vent que bufa a la zona l'haguessin pogut arrossegar fins a la zona de l'Escala i Torroella de Montgrí. El simulador de Salvament Marítim ha conclòs que la deriva l'hauria pogut dur cap a aquesta zona i empènyer-lo cap a la costa. Els esforços se centren ara a pentinar tota aquesta extensió. "La recerca és força extensa", ha admès el sotsinspector. "De moment volem descartar totes les zones que ens hem marcat com a probables i llavors farem noves hipòtesis", ha insistit.
Els efectius d'emergències han establert un punt de coordinació al Port de Roses, des d'on es van organitzant els operatius.
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