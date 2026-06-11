Visita de Lleó XIV
La casualitat que va fer que una altempordanesa anés a veure el Papa a l'Estadi Olímpic i que acabés beneïnt el seu fill
Esther Fàbrega va aconseguir entrades la nit abans i va acabar vivint un dels moments "més emocionants" de la vetlla de Montjuïc
Meritxell Comas
L'altempordanesa Esther Fàbrega no tenia previst anar a veure el papa Lleó XIV a l’Estadi Olímpic. Tampoc havia imaginat que el seu fill Jaume, de deu mesos, acabaria als braços del personal de seguretat del pontífex perquè Lleó XIV el beneís davant de 40.000 persones. Tot, però, va passar per casualitat. No havien aconseguit entrades per a l'Estadi Olímpic però, la nit abans de la vetlla de pregària, els van "caure del cel" dues entrades "perquè un cosí no hi podia assistir". Tot va passar molt de pressa i no sabien amb qui deixar el seu fill, així que van decidir endur-se'l a l'acte de Montjuïc, sense saber que aquella visita improvisada es convertiria en el "record més especial", que ja s'ha fet viral a les xarxes socials. I és que el vídeo que va publicar a Instagram ja acumula sis milions de visualitzacions.
Les seves localitats eren a la grada, però la zona tenia accés a unes escales que baixaven cap a la pista, just per on havia de passar el papamòbil. Quan el Papa va entrar a l’estadi, es van situar a primera fila: "No ens havíem plantejat si el Papa el beneiria, però un cop allà vam dir: provem-ho". Allà, eren quatre nadons. "La gent estava molt engrescada, dient que sí, que ho aconseguiríem, que el Papa beneiria els quatre nens", recorda Fàbrega.
I va passar. Quan el papamòbil va arribar on eren, es va aturar. Un membre de seguretat va agafar el seu fill Jaume i el va acostar al Papa, que el va beneir. "Va ser molt emocionant, tant el meu marit com jo teníem la pell de gallina", assegura. I és que "que el Papa beneeixi el nostre fill va ser un regal del cel; no hi ha paraules".
El moment va desencadenar una onada d’emoció al seu voltant. Quan el papamòbil va continuar el seu recorregut, diverses persones se li van acostar per felicitar-la (a ella i als altres pares perquè el pontífex també va beneir els altres tres infants). "Tothom em deia: quina sort, enhorabona", recorda. Molts dels assistents havien gravat el moment amb el mòbil i es van compartir els vídeos amb la resta de famílies.
De tornada cap a Girona, al cotxe, va decidir penjar el vídeo al compte d'Instagram de Cashfana, la marca de joies artesanals que va fundar juntament amb la seva germana Maria. "És un compte empresarial però em feia molta il·lusió compartir aquest moment tan especial amb als meus seguidors", assegura. "Quan me’n vaig anar a dormir ja tenia un milió de visualitzacions i, des d'aleshores, ha estat una bogeria", relata. El vídeo acumula ara sis milions de visualitzacions.
La viralització del vídeo també ha portat una allau de comentaris. La majoria, explica, són de persones que la feliciten i li diuen que el seu fill ha tingut molta sort. Però també hi ha comentaris negatius. "Hi ha de tot, gent que diu que quina sort i també comentaris de hate, però en aquesta vida no sempre agrades a tothom; però has de ser fidel als teus principis".
Per a Esther Fàbrega, però, la dimensió pública del vídeo és secundària al que va viure com a mare. "Em vaig sentir molt afortunada; que el Papa beneeixi el teu fill no passa mai", remarca, i afegeix que "ara, quan miro el meu fill, recordo aquell moment; penso que té molta sort i que ho tindrà present sempre". I és que, d'alguna manera que "costa d'explicar", ara el veu "encara més especial": "Tothom veu el seu fill com el més especial, però potser ara el veig una mica més especial", admet. I encara ara, dies després, continua repetint la mateixa paraula en recordar-ho: "Va ser un regal".
El "Papa dels nadons"
La benedicció del seu fill Jaume s’afegeix a una de les imatges més repetides de la visita de Lleó XIV: la del Papa aturant el papamòbil per beneir nadons. Durant el seu viatge a Espanya, el pontífex ha estat batejat com el "Papa dels nadons", després de beneir-ne més d’un centenar en les seves primeres 24 hores a Catalunya, sobretot a la vetlla de Montjuïc i a Montserrat.
Subscriu-te per seguir llegint
- És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- Fracàs
- Les vetlladores escolars som les grans oblidades i treballem en situacions precàries, externalitzades i invisibilitzades
- Del golden al gos d'aigua: els millors gossos per conviure amb nens
- Lleó XIV arriba a Catalunya amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins