Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca

La jove de 24 anys, arrossegada pel corrent durant una immersió a la zona de Cadaqués, ha estat localitzada per un creuer a dues milles nàutiques del punt on se li havia perdut la pista

Cap de Creus, en una imatge d'arxiu.

Cap de Creus, en una imatge d'arxiu. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

La submarinista de 24 anys que havia desaparegut aquest dimecres al matí al cap de Creus després de ser arrossegada pel corrent ha estat localitzada amb vida cap a dos quarts de vuit del vespre. La jove havia estat vista per última vegada poc abans de les dotze del migdia i ha estat el company amb qui feia la immersió qui ha alertat els serveis d'emergència en perdre-la de vista.

Després de més de set hores de recerca, el creuer Seabourn Venture l'ha localitzada a unes dues milles nàutiques al nord-oest del punt on havia desaparegut i ha donat l'avís a Salvament Marítim. Fins a la zona s'hi han desplaçat la Salvamar Lyra i l'helicòpter Helimer 202.

La submarinista ha estat rescatada de l'aigua per l'helicòpter de Salvament Marítim i traslladada a l'aeroport de Girona. Segons han informat els Bombers, la jove es trobava en bon estat aparent en el moment del rescat.

Notícies relacionades

El dispositiu s'ha tancat amb èxit després de la seva localització.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Castell d'Orriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari: “És un problema tenir un edifici així tancat”
  2. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  3. És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
  4. Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda que Armangué no va resoldre
  5. Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
  6. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  7. Fracàs
  8. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

La Fundació Dalí convoca dues beques sobre restauració i estudi de les seves obres d'art

La Fundació Dalí convoca dues beques sobre restauració i estudi de les seves obres d'art

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen

La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona

Parlar català no és pecat

Parlar català no és pecat
Tracking Pixel Contents