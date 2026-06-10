Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
La jove de 24 anys, arrossegada pel corrent durant una immersió a la zona de Cadaqués, ha estat localitzada per un creuer a dues milles nàutiques del punt on se li havia perdut la pista
La submarinista de 24 anys que havia desaparegut aquest dimecres al matí al cap de Creus després de ser arrossegada pel corrent ha estat localitzada amb vida cap a dos quarts de vuit del vespre. La jove havia estat vista per última vegada poc abans de les dotze del migdia i ha estat el company amb qui feia la immersió qui ha alertat els serveis d'emergència en perdre-la de vista.
Després de més de set hores de recerca, el creuer Seabourn Venture l'ha localitzada a unes dues milles nàutiques al nord-oest del punt on havia desaparegut i ha donat l'avís a Salvament Marítim. Fins a la zona s'hi han desplaçat la Salvamar Lyra i l'helicòpter Helimer 202.
La submarinista ha estat rescatada de l'aigua per l'helicòpter de Salvament Marítim i traslladada a l'aeroport de Girona. Segons han informat els Bombers, la jove es trobava en bon estat aparent en el moment del rescat.
El dispositiu s'ha tancat amb èxit després de la seva localització.
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